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台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面
桃園市青埔特定區全台最大的日本橫濱八景島水族館、瑞典商IKEA桃園青埔店外觀硬體完工，能否如期今年夏季或下半年開幕，引起許多網友、民眾關切討論。桃園市政府經發局今天下午表示，日本八景島巨型水族館及台灣最大IKEA店硬體完工，該局接獲訊息，該2館店預定今年下半年開幕與民眾見面。
高鐵桃園站附近的IKEA桃園青埔店，由瑞典商IKEA宜家家居取得青埔特定區1.38公頃地上權使用50年，預定投資60億元，建造總樓地板面積2.1萬坪、營業面積9千坪賣場，IKEA全台最大旗艦店，自2018年12月動工，至今外觀硬體完工。
高鐵桃園站對面華泰名品城旁，國泰人壽集團投資200億元在產專區占地866公頃，引進日本橫濱八景島水族館、新光影城、國泰商旅商場，打造全台第一座巨型水族館與影城、國際飯店的複合式休閒娛樂場館，目前八景島、影城、飯店等外觀硬體相繼完工。
尤以日本八景島水族館、IKEA台灣旗艦店開幕最受矚目，日本八景島社長竹口豐去年表示桃園八景島水族館預定今年7月開幕，台灣橫濱八景島公司人士說，目前內部進行討論，仍將依計畫預定今年夏季開幕；IKEA公司人士亦說，桃園青埔店硬體完工、正在進行內部樓層裝潢，預定今年底之前對外開幕。
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