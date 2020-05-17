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鄭文燦：鍾肇政是台灣文學之母 歷史大河小說的先驅

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
周文燦陪同蘇貞昌到鍾肇政靈堂致意。記者鄭國樑／攝影
周文燦陪同蘇貞昌到鍾肇政靈堂致意。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天陪同行政院長蘇貞昌前往龍潭武德殿，弔唁「台灣文學之母」鍾肇政。鄭文燦表示，鍾肇政96歲松齡安然辭世，身為台灣文化國寶的「鍾老」，一生筆耕不墜，不僅是開創台灣歷史小說、大河小說的先驅，他創作的「台灣人三部曲」及「魯冰花」流傳後世，作品突顯客家人反抗硬頸、追求夢想的精神，成為台灣文學典範。

鄭文燦說，「鍾老」也發起新客家運動，組織「台灣客家公共事務協會」，扎根客家認同及族群融合，帶領台灣走向民主社會，今天特地前來弔唁，並協助家屬於龍潭國小辦理追思會，以文化形式追思一代文化國寶，感謝「鍾老」對台灣文學及民主的貢獻。

鄭市文燦指出，「鍾老」豐富的創作能量，展現台灣文學價值，市府因此不只興建「鍾肇政文學生活園區」，保存客家文化傳統，也成立「鍾肇政文學獎」，提攜文壇後輩，更預計今年完成「鍾肇政文學全集」，永久典藏其文學作品，傳承「鍾老」精神。鄭文燦也分享他選舉過程「鍾老」抱病寫了一封公開信支持他，當選當天，「鍾老」更做了一首詩「天光囉」，期許他能帶領桃園翻轉、改變，迎接天光，「鍾老」提攜後進的那份精神，至今他仍感念在心。

行政院長蘇貞昌表示，鍾老歷經戰亂，從日據到民國時期，對台灣有三大貢獻，第一是筆力深厚，創作無數，並致力培育後代，於文壇界擁有崇高地位；第二為致力保存客家語言文化，發展客家精神和認同，營造族群融合且多元尊重的社會，讓台灣更團結；第三為實現民主價值挺身而出，親身參與民主選舉過程，為台灣打開民主大門。

立法委員湯蕙禎、文化部長鄭麗君、客委會主委李永得、副主委楊長鎮、范佐銘、桃園市政府秘書長黃治峯、市府顧問張肇良、黃傅淑香、市府客家局長何明光、警察局長陳國進均一同出席弔唁。

鄭文燦向蘇貞昌解說鍾肇政生平文學創作，與對台灣的民主運動貢獻。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦向蘇貞昌解說鍾肇政生平文學創作，與對台灣的民主運動貢獻。記者鄭國樑／攝影

鍾肇政 鄭文燦 台灣文學

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