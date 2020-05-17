新竹左岸獲1.6億補助 再增9.6公頃綠地

新竹市府向經濟部水利署爭取1.6億元經費補助，投入「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」四項工程，環保局今指出，將以「生態優先」為主軸，溪埔子濕地與柯子湖濕地、水源出入口生態池、前溪草原與狗狗公園、左岸全線自行車道等四處將種植大面積喬木、灌木與地被植物，綠化總面積約9.6公頃，頭前溪橋下鄰近的廢棄農田將闢建成前溪草原，新增狗狗公園、自行車休憩處，預計今年底完工。

環保局指出，本工程面積約45.5公頃，綠化總面積約9.6公頃，等於230座標準籃球場大小，四項工程包括優化兩處人工濕地、闢建前溪草原並優化狗狗公園、優化全線濱河自行車綠廊道、優化生態池與渠道。

「前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化工程」部分，首先把廢棄農田闢建成1.7公頃的全新「前溪草原」，並重鋪東西向快速道路台68線橋下的堤防長廊，讓民眾可在此散步，再增設12座公廁及3處飲水設備；優化狗狗公園設施則新增3座休憩棚、10類犬隻遊戲設備26組、18座拴狗柱、5座狗便袋，讓飼主安心又便利。

「溪埔子濕地與柯子湖濕地優化工程」將補植濕地植栽，增加綠化面積達4.5公頃，並種植喬木與灌木，濕地周邊過去不透水的鋪面也會以透水材質取代，增加生態機能，並在台68線橋下增設自行車休憩節點及生態環境教育解說空間。

「全線濱河自行車道廊道景觀優化工程」將大範圍增加左岸自行車道10公里主線道、4.2公里次線道周邊的生物棲地，也將清除車道兩側雜木，更在7大出入口、2大濕地、主要活動的區域、停車場、公廁等地架設44支監視器，讓民眾安心遊玩、也防止有心人士傾倒廢棄物。

「生態池與渠道優化工程」將重整位於水源出入口旁的水源生態池，補植水生植栽，營造生物復育棲地環境，提供小型生物庇護所及移動廊道；並為民眾設置大榕樹下的休憩區及可觀察生態的近水棧道。