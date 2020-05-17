快訊

專家估會考33.8分穩上建中、北一女 15分可上北市公立高中

石門知名肉粽店負責人開車違規迴轉 重機騎士身亡

新竹左岸獲1.6億補助 再增9.6公頃綠地

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府向經濟部水利署爭取1.6億元經費補助，投入「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」四項工程，將種植大面積喬木、灌木與地被植物，綠化總面積約9.6公頃。圖／新竹市政府提供
竹市府向經濟部水利署爭取1.6億元經費補助，投入「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」四項工程，將種植大面積喬木、灌木與地被植物，綠化總面積約9.6公頃。圖／新竹市政府提供

新竹市府向經濟部水利署爭取1.6億元經費補助，投入「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」四項工程，環保局今指出，將以「生態優先」為主軸，溪埔子濕地與柯子湖濕地、水源出入口生態池、前溪草原與狗狗公園、左岸全線自行車道等四處將種植大面積喬木、灌木與地被植物，綠化總面積約9.6公頃，頭前溪橋下鄰近的廢棄農田將闢建成前溪草原，新增狗狗公園、自行車休憩處，預計今年底完工。

環保局指出，本工程面積約45.5公頃，綠化總面積約9.6公頃，等於230座標準籃球場大小，四項工程包括優化兩處人工濕地、闢建前溪草原並優化狗狗公園、優化全線濱河自行車綠廊道、優化生態池與渠道。

「前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化工程」部分，首先把廢棄農田闢建成1.7公頃的全新「前溪草原」，並重鋪東西向快速道路台68線橋下的堤防長廊，讓民眾可在此散步，再增設12座公廁及3處飲水設備；優化狗狗公園設施則新增3座休憩棚、10類犬隻遊戲設備26組、18座拴狗柱、5座狗便袋，讓飼主安心又便利。

「溪埔子濕地與柯子湖濕地優化工程」將補植濕地植栽，增加綠化面積達4.5公頃，並種植喬木與灌木，濕地周邊過去不透水的鋪面也會以透水材質取代，增加生態機能，並在台68線橋下增設自行車休憩節點及生態環境教育解說空間。

「全線濱河自行車道廊道景觀優化工程」將大範圍增加左岸自行車道10公里主線道、4.2公里次線道周邊的生物棲地，也將清除車道兩側雜木，更在7大出入口、2大濕地、主要活動的區域、停車場、公廁等地架設44支監視器，讓民眾安心遊玩、也防止有心人士傾倒廢棄物。

「生態池與渠道優化工程」將重整位於水源出入口旁的水源生態池，補植水生植栽，營造生物復育棲地環境，提供小型生物庇護所及移動廊道；並為民眾設置大榕樹下的休憩區及可觀察生態的近水棧道。

環保局長江盛任說，市府自民國106年積極爭取「全國水環境改善計畫」補助經費，106年規劃左岸核心運動區域、107年將工程串連成線，108年著重於自然生態及人為活動的連接，109年將持續補足水岸環境整體網絡不足之處，把新竹左岸10公里的低碳綠帶將再升級，讓民眾體驗具備運動、休憩、生態教育等多功能的親水環境。

竹市府向經濟部水利署爭取1.6億元經費補助，投入「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」四項工程，將種植大面積喬木、灌木與地被植物，綠化總面積約9.6公頃。圖／新竹市政府提供
竹市府向經濟部水利署爭取1.6億元經費補助，投入「新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫」四項工程，將種植大面積喬木、灌木與地被植物，綠化總面積約9.6公頃。圖／新竹市政府提供

延伸閱讀

營建廢棄物爆場緩解 北市環保局：業者優先收北市的

影／台南柳營查畝營自行車道催票 善心者捐40萬助家扶

防範輕颱黃蜂 新北農業局視察漁港、工程防汛設備

恆春半島又見百大入侵種 地主被勸移除面有難色

相關新聞

鄭文燦：鍾肇政是台灣文學之母 歷史大河小說的先驅

桃園市長鄭文燦今天陪同行政院長蘇貞昌前往龍潭武德殿，弔唁「台灣文學之母」鍾肇政。鄭文燦表示，鍾肇政96歲松齡安然辭世，身...

苗栗女版蕭煌奇 歌唱讓她從黑暗中找到了自信

全盲看不清楚世界，沒有擊敗楊玉凡，黑暗世界中，她從歌唱找到了自信，黑暗中燃起了夢想的光」，去年出了一張迷你專輯「夢想的光...

盼創多贏 桃園訂古蹟容積移轉要點

各地古蹟保存與開發常有衝突，桃園市政府最近訂出古蹟容積移轉審查許可要點，但所有權人須先提古蹟維護計畫經審查過關，才可取得容積移轉許可證明，容積移轉基地面積與鄰路也要求須達一定規模，希望創造多贏局面。

奉獻教育 蔡聖賢模範公務員

桃園市政府選拔出16名模範公務人員，其中教育局國中教育科長蔡聖賢原在企業當採購工程師，忘不了兒時想當老師的夢想，42歲投身教育界，3年前從大成國中校長調任現職，掌理全市國中繁重的業務，他自嘲校長改當科長「是傻瓜才會做的事」，但為教育奉獻很有成就感，當個快樂傻瓜甘之如飴。

防治紅火蟻 竹縣預算千萬

新竹縣除五峰、尖石鄉外，其他鄉鎮市都接獲紅火蟻通報，目前防治面積約1萬1千多公頃，列管案件約3024件，縣府去年將紅火蟻防治預算提高至1千萬元，並採區域聯合防治成立紅火蟻應變小組LINE群組，4月更添購揹負式動力散布機噴藥，縣長楊文科說，公園綠地、堤防、步道、分隔島及行政機關周邊都加強防治，盼還給民眾安心的休憩場所。

銅鑼鄉長補選 謝昌年捲土重來勝出

苗栗縣銅鑼鄉長補選昨天投票，傍晚結果出爐，捲土重來參選鄉長的謝昌年勝出；雖然新冠肺炎疫情威脅已趨緩，但這次補選的防疫措施比縣內之前3場補選更嚴密，選民必須戴口罩才能進入投開票所，下午觀看開票也採實名制，民眾必須戴口罩並登記身分證字號。

兼顧開發與文資保存 桃市古蹟土地容積移轉要點上路

各地古蹟保存與開發屢傳衝突，遭突襲拆除、甚至被焚毀也時有所聞，為強化古蹟保存，也兼顧開發權益，桃園市政府前天已經發布古蹟...

苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天投票，晚間結果出爐，捲土重來的謝昌年以3411 票贏得補選；雖然國內新冠肺炎疫情威脅已趨緩，但這次...

超萌「丁滿」爬天空之橋 六福村保育員打造動物樂園

六福村主題遊樂園除了遊樂設施外，還有全台唯一的野生動物園，六福村保育員平時負責餵食照料動物，更是動物玩具專家，透過位不同...

桃園防疫安全旅遊 康莊休閒農業區推廣農事體驗

桃園市大溪區康莊休閒農業區鄰近石門水庫、大溪老街及慈湖，擁有豐富的生態、歷史、人文等觀光資源。桃園市長鄭文燦今天上午前往...

捨校長當科長 桃園模範公務員蔡聖賢自嘲「快樂傻瓜」

桃園市政府今年度模範公務人員選拔出爐，16人獲獎，其中59歲教育局國中教育科長蔡聖賢本在民間企業擔任採購工程師，但忘卻不...

影／銅鑼鄉長補選防疫「升級」中選會副主委扮秘密客

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天投票，雖然國內新冠肺炎疫情及威脅已趨緩，但這次補選的防疫措施比縣內之前3場更嚴密，選民必須戴口罩才...

熱門新聞

苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

侵占五股公有地還抗議 新北巿府決心整地改為公車亭

影／「Jolin」來了 基隆廟口夜市今晚人氣回籠還有演唱

豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電

恆春半島又見百大入侵種 地主被勸移除面有難色

苗栗女版蕭煌奇 歌唱讓她從黑暗中找到了自信

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。