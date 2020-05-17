苗栗女版蕭煌奇 歌唱讓她從黑暗中找到了自信

全盲看不清楚世界，沒有擊敗楊玉凡，黑暗世界中，她從歌唱找到了自信，黑暗中燃起了夢想的光」，去年出了一張迷你專輯「夢想的光」，歌聲唱出自己生命故事，她夢想帶著自己創作到更多地方，也為她贏得女版苗栗蕭煌奇的稱號。

苗栗縣視覺障礙者福利協進會會員楊玉凡最近參加第五屆萬海慈善身障者才藝徵選大賽，楊玉凡進入最終決賽，其中即日到6月10日的網路票選，占總成績15%，苗栗縣視覺障礙者福利協進會、縣政府社會處都大力幫她拉票，投票頁面https://lovevote-charity.wanhai.com/voting_method.html。

楊玉凡先天遺傳媽媽的弱視，14歲再因青光眼，加上流行性感冒的高燒，完全先去視力，楊玉凡說，她從小對聲音特別敏銳，愛聽音樂、喜歡唱歌，也學過古典及流行鋼琴，「失明後音樂更成為了我的好朋友」，替她撫平一些掉入黑暗世界的害怕與不安。

她在歌唱中找到了自信，大學畢業後回到苗栗，不想因為看不見，限制了自己，造成家人的負擔，開始在活動、婚禮、春酒、尾牙等場合，及苗栗縣景點表演歌唱，也成為苗栗縣視覺障礙者福利協進會「心視界樂團」一員，楊玉凡並不斷參加課程活動，充實表演相關技能，考取苗栗縣、新竹市、新北市街頭藝人證照。

楊玉凡樂觀面對生命，高中時期開始參加各項比賽，2013年獲得第六屆台北富邦銀行身心障礙才藝獎歌唱組首獎，因此有機會與盲人歌手蕭煌奇合唱的機會，她也獲得鼓勵開始嘗試創作，累積能量全創作「夢想的光」迷你專輯，終於去年發行。

「夢想的光」有「看見最好的自己」、「最溫暖的記憶」、「想要唱歌給你聽」3首歌，她唱出自己生命故事讓人動容，也在地方獲得女版苗栗蕭煌奇的稱號，楊玉凡創造屬於自己的美麗和精采，並期許自己不斷累積創作能量，療癒自己也療癒他人。