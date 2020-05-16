苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

自營作業者、無一定雇主及有在職業工會投保的勞工可領3萬元紓困補助，桃園市有8萬多人符合資格，核定補貼達87％，但仍有1萬多人未申請，市府勞動局為鼓勵工會協助勞工申辦，也祭出1500元至2萬5000元的獎勵金；市長鄭文燦說，有的工會連打多通電話催促會員申辦，還被誤認是詐騙集團，這也代表各工會積極替勞工爭取權益。

2020-05-15 23:08