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苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出
苗栗縣銅鑼鄉長補選今天投票，晚間結果出爐，捲土重來的謝昌年以3411票贏得補選；雖然國內新冠肺炎疫情威脅已趨緩，但這次補選的防疫措施比縣內之前3場補選更嚴密，選民必須戴口罩才能進入投開票所，下午觀看開票也採實名制，民眾必須戴口罩並登記身分證字號。
晚間開票結果，1號古素馨3078票、2號謝昌年3411票、3號劉彥村1118票；銅鑼鄉長補選有1萬4756名選舉人，開票結果投票率達52.04％。
這屆鄉長選舉，謝昌年與遭解職的前鄉長李瑞廷對決，結果以672票之差落敗，這次補選他以333票之差贏了代夫出征的李瑞廷妻子古素馨；今天傍晚他自行宣布當選，在臉書感謝鄉親，強調一定依政見與大家一步一腳印，打造更好的銅鑼。
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