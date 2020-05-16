超萌「丁滿」爬天空之橋 六福村保育員打造動物樂園

六福村主題遊樂園除了遊樂設施外，還有全台唯一的野生動物園，六福村保育員平時負責餵食照料動物，更是動物玩具專家，透過位不同動物量身打造的玩具，訓練動物攀爬等行為。

六福村表示，六福村廣受好評的一季一村一慶典活動，正值2020年第二季「動物派對」登場，保育員陸續為豬尾猴打造專屬遊樂場，為狐獴家族量身訂製天空之橋、摩天輪等遊具，讓牠們邊玩邊訓練攀、爬、抓等動作，達到行為豐富化訓練。

而現在園區內國寶級動物「台灣黑熊」，也有了新玩具，由於台灣黑熊是全世界唯一有築巢特性的熊類，生性喜好在樹林築窩，保育員利用淘汰的消防水帶，花了2個月從設計到完工，細心打造，為黑熊編織兩張大型吊床，仿造牠們在樹林築窩的習性，讓黑熊可以透過吊床在樹木間爬上爬下，提升垂直攀爬活動力，遊客們只要搭乘園區內「猛獸巴士」，有機會近距離觀看台灣黑熊享用美食、爬樹、玩吊床的淘氣模樣。

六福村行銷經理黃淑芳表示，玩樂園、逛動物園到六福村一次滿足，5月底前線上購票可成人票優惠550元起(原價999元)，想和可愛動物近距離互動的遊客，也有各種體驗行程。

特別推薦非洲好朋友互動體驗套票(含六福村門票)優惠1399元(原價2298元)，體驗全台唯一結合環尾狐猴與狐獴的互動體驗活動，一次融入「朱利安國王」與「丁滿」的非洲動物王國，與牠們近距離互動。