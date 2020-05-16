桃園防疫安全旅遊 康莊休閒農業區推廣農事體驗

桃園市大溪區康莊休閒農業區鄰近石門水庫、大溪老街及慈湖，擁有豐富的生態、歷史、人文等觀光資源。桃園市長鄭文燦今天上午前往大溪區義和農場，進行大溪區康莊休閒農業區農事體驗，鄭文燦表示，大溪區康莊休閒農場其內約12公頃的「康莊有機聚落」，不僅是許多小農、青農展售產品，供應桃園多所學校營養午餐的地方，也是推廣食農教育及農事體驗的極佳場所。

鄭文燦也說，目前肺炎疫情逐漸趨緩中，歡迎市民朋友做好防疫安全措施，到各休閒農業區進行親子共遊，貼近鄉村、親近農業。

農業局長郭承泉表示，康莊休閒農業發展協會積極與當地有機認證農場合作，開發多項體驗活動，例如古早味美食的蘿蔔糕製作、泡菜醃漬、手洗愛玉冰、果醬製作、南瓜鬆餅製作等活動，多項農事體驗已有穩定的客群，更是大溪區多所國中、小食農教育校外教學的指定場域，歡迎市民朋友踴躍報名參觀體驗，更多活動資訊可上「康莊休閒農業區」官方網站（網址：https://www.kangzhuang.com.tw/)或臉書粉絲團查詢。