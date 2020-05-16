捨校長當科長 桃園模範公務員蔡聖賢自嘲「快樂傻瓜」

桃園市政府今年度模範公務人員選拔出爐，16人獲獎，其中59歲教育局國中教育科長蔡聖賢本在民間企業擔任採購工程師，但忘卻不了兒時想當老師的夢想，42歲才踏入公務體系投身教育界，3年前大成國中校長1任任滿重返教育局當科長，掌理全市國中業務繁重，他自嘲校長改當科長「是傻瓜才會做的事」，但為教育奉獻很有成就，快樂傻瓜甘之如飴。

蔡聖賢求學時期就讀台北工專機械工程自動化工程組，畢業後就到汽車公司上班，當採購工程師，他回想當時本以為職業生涯就停留在民間企業，「但人生有很多轉折」，因緣際會進修企管研究所，1994年間政府推動師資培育多元化，又再去修中等教育學程取得教師證，也讓他想起兒時想當老師的夢想，「若有機會當老師，會是人生很棒選擇」。

蔡聖賢2003年參加教育高考考試如願一舉上榜，他說，自己是桃園人，第一志願就選擇到桃園家鄉服務，先分發進縣府教育局服務，過程中曾陸續到過國小、國中當代理校長，有感擔任校長更能落實教育政策，跟孩子也能有更緊密接觸，因此參加國中校長遴選，2013年首任分發到八德區大成國中服務，但才當1任校長就選擇回鍋教育局。

蔡聖賢笑說，大成國中教職員工兩百多人，國中教育科不過才二十多人，捨校長改當科長「是傻瓜才會做的事」，但他認為無論在學校或擔任行政，都有滿滿成就感，從第一線教育現場重返教育行政工作，對教育發展其實更有幫助，也更能體會學校運作困境，自己喜歡做事，無論在何種職位，自己都很樂意去嘗試。

擔任國中教育科長期間，正好碰上108課綱推動之際，蔡聖賢說，老師對新課綱難免感到惶恐，以往都是學校派代表研習，教育局突破傳統做法，請各校推派10人參與研習，大家攜手就學校願景、課程目標、學生圖像等方面腦力激盪策畫，請種子老師將草案帶回各校與其他師長協調修正，如此有別以往的研習模式，正向回饋多有利於學校發展，也被教育部選定桃市為108新課綱全國示範城市，平時的研習工作也採分區研習模式，提高研習率。

蔡聖賢3年來致力協助各國中提升教育品質，也推動國中新生學力檢測，讓校方能有效了解新生程度，提早進行補救教學，另也首創桃園市新住民子女跨國銜轉華語補救教學機制等多元性開創作為，他說，雖然工作繁重、疲累，但為了教育奉獻，一切都值得。