聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／銅鑼鄉長補選防疫「升級」中選會副主委扮秘密客
苗栗縣銅鑼鄉長補選今天投票，雖然國內新冠肺炎疫情及威脅已趨緩，但這次補選的防疫措施比縣內之前3場更嚴密，選民必須戴口罩才能進入投開票所，下午觀看開票也採實名制，民眾必須戴口罩並登記身分證字號；到今天中午，補選投票顯得踴躍，投票率有可能超過5成。
苗栗縣今年防疫期間已舉辦3次補選作業，包括頭份市田寮里長、卓蘭鎮景山里長及南庄鄉長，但隨著疫情愈趨平緩，防疫措施反而更嚴謹，苗栗縣選委會表示有關補選的防疫措施，都是依照中選會先前訂定的標準。
銅鑼鄉長補選設有16個投開票所，所外都設有簡易防疫站幫選民量體溫，同時準備口罩，排隊進場也定出距離標線，防疫措施比3月下旬南庄鄉長補選「升級」。
苗栗縣選委會總幹事彭基山在代理鄉長黃純德陪同下，上午10點到文林國中等投票所視察，並慰勞選務人員辛勞。
銅鑼鄉長補選共有1萬4756名選舉人，候選人依號次分別是古素馨、謝昌年、劉彥村，投票到下午4點，隨後進行開票作業。
中選會副主委陳朝建上午也扮演「秘密客」，未通知相關單位人士，自行到第6投票所九湖社區活動中心了解選務及防疫措施，他對這次補選防疫措施高度肯定，也發現民眾投票過程都能配合防疫戴口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言