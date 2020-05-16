影／銅鑼鄉長補選防疫「升級」中選會副主委扮秘密客

苗栗縣銅鑼鄉長補選今天投票，雖然國內新冠肺炎疫情及威脅已趨緩，但這次補選的防疫措施比縣內之前3場更嚴密，選民必須戴口罩才能進入投開票所，下午觀看開票也採實名制，民眾必須戴口罩並登記身分證字號；到今天中午，補選投票顯得踴躍，投票率有可能超過5成。

苗栗縣今年防疫期間已舉辦3次補選作業，包括頭份市田寮里長、卓蘭鎮景山里長及南庄鄉長，但隨著疫情愈趨平緩，防疫措施反而更嚴謹，苗栗縣選委會表示有關補選的防疫措施，都是依照中選會先前訂定的標準。

銅鑼鄉長補選設有16個投開票所，所外都設有簡易防疫站幫選民量體溫，同時準備口罩，排隊進場也定出距離標線，防疫措施比3月下旬南庄鄉長補選「升級」。

苗栗縣選委會總幹事彭基山在代理鄉長黃純德陪同下，上午10點到文林國中等投票所視察，並慰勞選務人員辛勞。

銅鑼鄉長補選共有1萬4756名選舉人，候選人依號次分別是古素馨、謝昌年、劉彥村，投票到下午4點，隨後進行開票作業。