維護民眾生活安全 竹縣公園綠地加強紅火蟻防治

新竹縣13鄉鎮除五峰鄉、尖石鄉外，其他區域皆有接獲紅火蟻通報，防治面積約1萬1000多公頃，列管案件約3024件，縣長楊文科相當重視，去年縣府編列紅火蟻防治預算提高至1千萬元，並統籌各相關單位資源執行「區域聯合防治」，成立「紅火蟻應變小組Line群組」，今年4月更添購一台揹負式動力散布機，進行噴灑藥劑，盼早日還給民眾安心休憩場所。

楊文科表示，在與民眾息息相關如公園綠地、堤防、人行步道、中央分隔島及行政機關週遭等，縣府皆加強防治，以區域聯合防治模式，整合各單位資源，也成立「紅火蟻應變小組Line群組」，讓各單位工作聯繫順暢。

縣府指出，去年起竹北市興隆路沿線紅火蟻入侵問題嚴重，目前每月施藥2次，並在今年4月購買一台揹負式動力散布機，全面進行噴灑藥劑，待蟻丘狀況減少或未再發現紅火蟻蹤跡，將改為每月施藥1次。

農業處也多次與公所辦理入侵紅火蟻防治講習會，去年針對農地部分，辦理兩次「大面積餌劑防治勞務作業」，第一次在7到8月辦理，防治面積達約4000公頃，第二次在12月到今年2月間辦理，防治面積達5600公頃，並協助各公所辦理大面積防治，共約7800百公頃。

今年度大面積防治將在6到7月及10到12月辦理，預計防治面積約1萬2000多公頃，農民也可以向鄉鎮市公所農業課索取免費餌劑，進行自主防治。

農業處表示，紅火蟻傳播常是人為建築及綠美化的土方移入，造成紅火蟻大量擴散，提醒民眾，當進行草地植栽、綠美化、建築工程，也建議向業主要求所移入土方需有「無紅火蟻證明」。