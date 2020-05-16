影／國中會考防疫考生大排長龍 順利進場家長白擔心

國中教育會考今天登場，因應新冠肺炎疫情，考生需戴口罩，進考場需先量額溫，新竹女中考場前一早考生大排長龍，因家長不能陪考，不少家長在校門口擔心考生能否準時進場，由於校方安排動線流暢，市警局交通隊、少年隊等也在出入口協助疏導交通與維護秩序，校門口的人流與車潮都很快消化。

新竹市共有5558名考生，分別在新竹高中、新竹女中、新竹高商與新竹高工4個考場應試，其中新竹女中有1700多名考生，上午7點多大批考生排隊進考場，排隊人龍延伸至民權路，不少家長以汽、機車送考生到場，學校前的中華路也出現塞車情形。

由於家長不能陪考，校門口聚集不少家長，關心孩子能否準時進場，有的家長在車上目視孩子進場才安心駛離，考生進場需先檢視准考證，並在體溫量測站量額溫，校方安排3條動線讓考生以熱顯像儀量測，並不斷廣播提醒考生撥起瀏海接受量測，考生魚貫進場，8點前只剩零星考生陸續進場。

新竹市政府指出，為讓考生安心健康考試，市府加碼防疫措施設置家長聯絡區、動線分流地貼、考生消毒酒精濕巾、開放試場讓考生休息及製作用餐隔板供考生使用，讓考生與家長均直呼考場服務好貼心！

市府教育處指出，今天考社會、數學、國文及作文， 截至第1節缺考11人，到考率為99.8%，且無學生因發燒而啟用第2類備用試場，因宣導充分、考場學校預先規畫，整體考場秩序良好，並無重大違規情形。