湖口公園也有沙坑了！社區協會巧手打造親子共遊好去處

新竹縣湖口鄉首座沙坑！中正社區發展協會志工參與社區規劃師活動，近日在公五公園打造了一座葫蘆型的沙坑，從設計到挑選材料都毫不馬虎，讓附近多了一個適合親子同遊的好地方。

中正社區發展協會理事長葉美珠表示，協會觀察到王爺壟為重畫區，雖附近居住人口逐年成長，尤其不少年輕家庭進駐，但卻少有罐頭遊具以外，適合孩子玩耍的地方，因此想打造給在地孩子玩耍放電的特色公園。

恰巧公五公園有塊地，協會便在湖口鄉民代表張衡堂協助下，向湖口鄉公所爭取，此次社區規畫師的提案主題是「與王爺壟共舞」，規劃打造一座葫蘆型沙坑、休憩涼亭與洗手台，從今年2月中旬至4月下旬，參考許多不少外縣市沙坑，終於在協會理、監事、成員志工們努力下一起完成，沙坑完成後，每天下午或假日，都能見到家長帶著孩子共同遊玩。

葉美珠也感謝住在德盛社區的社區規畫師溫呈祥給予相當多建議，這個沙坑共用了24公噸的沙才填滿，因擔心飛沙問題影響周邊住戶，還特別到北埔購買可做玻璃的細沙，且沙坑底部也特別設置排水溝，不用擔心下雨淹水的問題。

另外，沙坑周邊也放置了枕木，讓家長可以坐著陪孩子玩沙，並貼心的用輪胎覆蓋在邊角處，以免孩子玩耍時被刮傷，協會成員也定期維護沙坑整潔，讓家長不必擔心沙坑不乾淨，孩子可放心在沙坑內打滾。