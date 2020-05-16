桃園八大解封？　鄭文燦：還未達標準

台灣新冠肺炎疫情趨緩，澎湖日前率先宣布有條件開放八大行業營業，桃園市長鄭文燦今受訪時被問到桃園市八大行業何時解封？鄭文燦表示，目前中央疫情指揮中心的規範，包括戴口罩、實名制，及社交距離1.5公尺，目前酒店以及舞廳確實還沒有到達標準，所以還不能解封，不過中央疫情指揮中心也在研議分階段改變防疫規範，會跟中央保持一致，只要能夠達標，全國一致，桃園市也會實施。

今國中會考首日，被問到是否有視察計畫？鄭文燦說，昨天已經先視察過了，今天為了避免影響考生，沒有辦視察。

昨天的防疫視察有3點重要的指示，第一，要準備發燒考生的專用考場，可以讓他們繼續應考，也不要影響其他考生；第二，有關陪考的規定，今天禁止親友陪考，維持考場的人流單純；第三，禁止補習班在考場的門口或附近來發文宣品，避免群聚的效應，這3點指示，各考場今天一律適用，自己請教育局要把各考場的秩序維護好，考場的安全、考生安全，是市府最在乎的事情。