體恤藥劑師辛勞 竹縣科技公司贈感恩禮

一間半導體公司為感謝藥劑師在新冠肺炎疫情期間辛勞，今天捐贈感恩禮盒給新竹縣65家藥局，共137名藥劑師、生，也盼藉此拋磚引玉，邀各界用行動支持。

矽格公司贈禮盒感謝藥劑師與藥劑生，今天由新竹縣衛生局長殷東成、新竹縣藥師公會理事長林禹佑與新竹縣藥劑生公會理事長范國豐一同於新竹縣議會大廳回贈感謝狀，感謝矽格公司讓基層藥劑師、生多一分溫暖。

矽格公司提供新聞稿表示，除了感謝第一線防疫相關單位以外，也期盼透過這次感恩致贈活動能夠拋磚引玉，呼籲其他企業團體一起站在企業社會責任上，感謝在地守護民眾健康的社區藥局。

殷東成接受中央社記者電訪表示，新冠肺炎的防疫工作，已是每位民眾的責任，更可說是「全民運動」，自口罩實名制施行以來，各地區公所、藥局加入協助販賣口罩的行列，藥劑師、藥劑生的工作量增大，相當辛苦。

殷東成說，雖說疫情讓人民恐慌，但也因此更讓人看見台灣人的溫暖，過去有不少企業、商家捐物資，也有民眾寫卡片贈送給醫護人員，都是相當暖心的舉動，盼大家都能一起健康度過這波疫情。