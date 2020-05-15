為防疫英雄打氣 古華飯店贈防疫餐盒

桃園市中壢區古華花園飯店與市府共同合作「力挺醫護英雄」公益計畫，致贈桃園總醫院200個特製愛心便當，並推出醫護優惠專案，蛋糕或麵包買一送一，表達對醫護英雄們日夜辛勞的感謝，為第一線防疫英雄加油打氣。

桃園市長鄭文燦表示，國軍桃園總醫院為南桃園最好的醫院，為擴大醫療服務，將成立急重症醫療大樓，也陸續引進高品質的醫療裝備，並配合國家長照政策，籌設黃崗日照中心，深受龍潭在地民眾信賴，已成為龍潭市民醫療首選醫院。桃園11間責任醫院防疫工作負擔皆重，桃園確診案例為53件，但11間責任醫院共收治93件確診者，負擔相較其他縣市醫院高，目前已有46位確診者出院，將持續針對出院者進行後續追蹤作業。

國軍桃園總醫院長林致穎表示，國軍桃園總醫院在南桃園已有20幾年歷史，為國軍第三作戰區責任中心醫院，肩負國軍北部地區官士兵及南桃園、北新竹地區軍民的健康照護使命。面對當前新冠病毒疫情，全體同仁皆積極配合國家防疫政策指導，落實執行入院前體溫量測、探陪病管制、門禁管制、來院民眾辨證登管、分艙分流規劃、急診發燒篩檢站、疑似個案標準處理流程及成立專責病房等，共同努力守護民眾健康。

古華花園飯店執行長謝兆豐表示，雖然古華在住房、餐飲的營業也受到疫情影響，但仍堅持要回饋社會，發揮企業責任，共同來響應市府愛心便當致贈醫護的活動，古華特別請主廚製作愛心活力便當，慰勞第一線醫護人員的辛勞。另即日起至6月30日前，第一線醫護同仁可憑醫護證件或員工證，到古華消費蛋糕或各品項台式麵包，享有「買一送一」優惠。