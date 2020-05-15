苗縣高鐵產專區土地乏人問津 6年流標31次

苗栗縣政府在後龍高鐵特定區內10公頃產專區土地，6年來流標31次，縣議員林寶珠今天質詢要求縣府正視問題，以免每年須繳近7000萬元貸款利息，再成綑綁縣庫財政壓力。

苗栗縣政府在後龍高鐵特區3筆產專區土地共10.02公頃，早年開發階段曾被看好是縣府「金雞母」，若順利標售可為縣庫挹注逾新台幣60億元，但自2014年至今年4月，辦理標售31次，均流標收場。

縣議員林寶珠今天在議會總質詢指出，高鐵通車為後龍發展帶來契機，特定區內許多建案積極推動，但反觀縣府貸款開發的公有地仍雜草叢生，縣府每年還得支付6800萬元利息，形成綑綁縣府財政的一股壓力。

林寶珠表示，縣府產專區土地標售價格平均每坪21萬元，相較於周邊土地交易實價登錄每坪仍在「1字頭」，遠比市價還高，當然不具競爭力，「這樣土地怎麼活絡？」要求縣府正視問題並研擬對策。

苗栗縣長徐耀昌指出，高鐵產專區土地地價每年都有2次滾動檢討，但要大刀闊斧打對折砍價有困難，也不是他能說了算，必須尊重財產審議委員會決議，將持續檢討。