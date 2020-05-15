防疫輕旅行 造橋南瓜節綠色隧道迎賓

苗栗縣造橋鄉多年舉辦「南瓜節」推廣在地農產及觀光特色，鄉公所今年打造250公尺長的湖畔「金瓜綠龍隧道」展示各種造型南瓜，並規劃創意料理品嚐，廣邀民眾來趟防疫輕旅行。

造橋鄉公所與造橋鄉農會今天在造橋鄉龍昇村大潭湖畔舉行開鑼儀式，宣告一年一度南瓜節產業文化活動開跑，活動為期1個月，並預計5月30、31日在龍昇村綠龍隧道周邊辦理農特產品展售會及南瓜創意料理品嘗。

造橋鄉生產優質南瓜，經瓜農持續改良，品種豐富多元，不僅口感豐富，營養健康，也兼具裝置藝術價值。主辦單位以棚架搭建綠龍隧道，作為各式造型觀賞南瓜的伸展台，預計1週後進入較佳觀賞期，屆時可見不同大小、顏色、形狀的南瓜，令人目不暇給。

造橋鄉農會總幹事彭森華表示，農會今年推廣栽植的南瓜達2萬株以上，種類繁多，果色及大小豐富多變，又耐貯放，兼具觀賞價值；另外，與農糧署合作推動以米穀粉製作的南瓜米發糕、南瓜古早味蛋糕、南瓜九層糕等創意美食以及消暑聖品南瓜霜淇淋，健康又美味。

造橋鄉長黃天貴表示，原本擔心疫情影響遊客出遊意願，所幸國內疫情漸趨緩，今年南瓜節活動延長為1個月，歡迎各地遊客到造橋體驗農村防疫輕旅行，賞南瓜、品嚐南瓜料理，並帶回特色伴手禮。