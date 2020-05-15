桃園後慈湖微旅行開跑 10人以下就成團

新冠肺炎疫情趨緩，桃園市政府風景區管理處今宣布啟動「後慈湖微旅行」，原僅採網路預約的後慈湖園區，將自18日起開放10人以下遊客可現場登記參觀，風管處強調，後慈湖園區1天600人總量管制不變，入園實名制登記且搭接駁車須戴口罩，防疫一樣高規格，觀旅局也正著手桃園版安心旅遊規畫，待中央拍板就配合上路。

慈湖園區為旅遊北橫沿線風景區必經之處，遊客中心南北廂房還供應特色下午茶及文創商品，平假日都吸引不少遊客到此一遊，不過遊訪後慈湖需要事先網路預約，依梯次時間從前慈湖搭接駁車往後慈湖，市府風管處在每個梯次也會安排專責導覽人員。

市府風管處長廖育儀說，以往進入後慈湖須網路預約，許多現場遊客若從前慈湖想前往後慈湖，碰上該梯次45人額滿只能向隅，因此因應防疫旅遊新型態，決定從18日起開放現場報名，但人數不能太多以10人以下為主，風管處就會機動安排接駁與導覽。

市府觀旅局長楊勝評也提到，戶外景點將是未來防疫、安心旅遊的推薦重點，像是桃於前十大景點，以前都是大溪老街拿第一，自防疫期間觀察下來，廣闊優美的石門水庫一躍成為桃園最熱門景點，其餘依序為竹圍、永安漁港，以及虎頭山、角板山等。

由於中央針對防疫、安心旅遊規範尚未出爐，原則5月20日後踩線團形態的防疫旅遊先上路，6月會擴大推安心旅遊，楊也說，桃園現正依據中央釋出的相關資訊預作規畫，若以聚餐1桌8人，最多30桌共240人，未來安心旅遊國旅團將以250人為上限。