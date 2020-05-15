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竹東信義立體停車場 預計11月完工啟用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
位在竹東鎮鬧區中央市場、戲曲公園旁的信義立體停車場主體鋼構已完成，今天舉辦上樑典禮。圖／新竹縣政府提供
位在竹東鎮鬧區中央市場、戲曲公園旁的信義立體停車場主體鋼構已完成，今天舉辦上樑典禮。圖／新竹縣政府提供

為改善竹東鎮停車空間不足、市區經常塞車的窘境，新竹縣政府與竹東鎮公所爭取前瞻基礎建設補助興建3座停車場，其中位在鬧區中央市場、戲曲公園旁的信義立體停車場主體鋼構已完成，今天舉辦上樑典禮，預計今年11月完工啟用。

副縣長陳見賢表示，竹東鎮昔日是竹縣第一大鎮，在信義、仁愛立體停車場及轉運站地下停車場陸續完成後，交通和生活環境將大幅改善，鎮內還有竹東中興河道水岸生活空間再造工程、水質改善、污水下水道等重大建設工程，預計可吸引人口進駐，突破人口10萬的門檻，升格為竹東市指日可待。

竹東鎮長張順朋指出，竹東中央市場是全台最大的客家傳統市集，不管是平日或假日，都人潮車潮滿滿，因停車空間嚴重的不足，造成周邊交通壅塞及違停嚴重。

為解決停車的問題，爭取交通部前瞻基礎建設計畫經費興建地上5層樓的信義立體停車場，總經費1億5448萬6000元，其中公路總局補助7137.3萬元，新竹縣政府補助6000萬元，竹東鎮公所的配合款為2311.6萬元。

停車場共規劃139個汽車停車位，一樓設有公共廁所，另因應減碳趨勢，規劃電動車充電站，在造型方面則融入客家民居屋脊的意象，營造水與綠的概念，建物退縮塑造出綠帶，運用錯落的格柵、欄杆讓視覺穿透。

竹東鎮信義立體停車場上樑典禮，鎮公所敬備牲禮祭拜天地眾神，交通部公路總局第一區養護工程處陳營富處長、縣議員郭遠彰、上官秋燕及多位竹東鎮民代表、里長等人皆出席，祈求工程施工順利。

信義立體停車場共規劃139個汽車停車位，在造型方面則融入客家民居屋脊的意象。圖／新竹縣政府提供
信義立體停車場共規劃139個汽車停車位，在造型方面則融入客家民居屋脊的意象。圖／新竹縣政府提供

停車場 新竹 前瞻基礎建設

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