大新竹輕軌未包含竹縣 竹市府：縣府未提供充分資料

新竹縣長楊文科今天在議會答詢時，抨擊新竹市政府及中央對於大新竹輕軌案的計畫，未包含新竹縣。新竹市政府則回應，市府多次拜訪縣府，但縣府皆未能提供充分資料，延宕整體計畫推動時程，考量前瞻計畫補助時程及新竹市面臨交通課題刻不容緩，建議新竹縣輕軌路網應由新竹縣政府親自規劃，並經交通部審查後，縣市計畫再以整合、共同推動。

楊文科指出，4月22日交通部鐵道局召開的「新竹市大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書」會議，僅審議優先推動的路線紅線，並未考慮新竹縣、市的整體路網，也未與新竹縣達成共識，且提出的紅線是連結台鐵新竹站至六家站，車程要40分鐘，反比現行的19分鐘久，中央應重新審視此計畫。

對此，市府則表示，有關輕軌網絡，新竹市規劃可行性評估過程發現，新竹縣有13鄉鎮市幅員廣大，地區需求、都市發展及交通特性皆不同，且尚有大型都市計畫及新興地區正在計畫或開發中，皆非新竹市所能掌握。

而市府在107年2月至108年8月期間拜訪縣府7次，，並由新竹市政府交通處長倪茂榮3度參與會議，雙方研商時間長達1年半，但縣府皆未能提供充分旅運需求資料、路線及場站、土地取得及土地開發、經費分攤等資料。此外縣府相關單位內部亦無法取得共識，實已延宕整體計畫推動時程，因此，建議宜由新竹縣依該要點籌措經費主政辦理可行性評估。

市府表示，過去20年市府完成4次輕軌可行性研究，長期來針對新竹市道路條件、旅運需求、社經發展及都市計畫等，皆有充分數據分析及資料進行相關規劃，並提出可能的路線方案。

建議新竹縣依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」提出社經發展現況與預測、未來重大交通計畫、路線及場站規劃、土地取得及土地開發評估、經濟與財務效益評估等，由新竹縣政府親自規劃新竹縣輕軌路網，並經交通部審查後，縣市計畫再以整合、共同推動。