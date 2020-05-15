鄭宏輝獲聘亞洲矽谷計畫顧問 盼推新創事業

行政院顧問鄭宏輝今天接受媒體聯訪時指出，他獲國家發展委員會聘任亞洲矽谷計畫執行中心顧問兼新竹辦公室主任，盼促進產業轉型升級，以創新創業驅動經濟成長。

前新竹市議員鄭宏輝表示，國發會、科技部、經濟部等部會共同推動的「亞洲．矽谷推動方案」，自西元2016年推動以來，以連結全球先進科技研發能量，搶進下一世代產業為目標，加快國內新創事業發展。

鄭宏輝指出，5月初獲國發會聘任亞洲矽谷計畫執行中心顧問，並兼任新竹辦公室主任，負責籌設亞洲矽谷新竹辦公室，整合台灣科技優勢，鼓勵創業者之間的交流和結盟。

鄭宏輝表示，目前亞洲矽谷新竹辦公室的工作，將以連結募資資源、推動經驗交流分享、專業人才引進與培訓為主，除鎖定智慧物聯網、智慧製造、大數據應用等創新領域，新竹在地食品科技等特色產業也被納入。

鄭宏輝指出，未來盼藉由科學園區豐沛的科技能量，成為孕育新創事業的樂土，在AI人工智慧科技和全球製造業供應鏈重塑的契機下，讓新竹成為台灣重要的新創產業中心。

鄭宏輝表示，另也將爭取設立「新竹新創中心」，直接輔導業者進駐，讓新創事業成為帶動經濟發展的火車頭，創造更多的在地就業機會。