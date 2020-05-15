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發表不能辦！青年局「雲社慶」直播　讓學生社團秀自己

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
青年局將局內展演廳改造為「網路直播棚」，在「不群聚、保持社交距離」的防疫規範下，創造「雲端成果發表會－雲社慶」。圖／青年局提供
青年局將局內展演廳改造為「網路直播棚」，在「不群聚、保持社交距離」的防疫規範下，創造「雲端成果發表會－雲社慶」。圖／青年局提供

因應新冠肺炎，配合中央政策，7月14日前校園社團活動均取消辦理，許多校園社團傳承多年的校園成發(成果發表會)文化，恐出現「失落世代」，成為沒有成發的一屆。桃園市府青年事務局為校園社團提供「活力紓困方案」，以網路直播的方式舉辦「雲端成果發表會」，透過數位技術一樣能傳遞社團青年們的熱情與創意，後續將依照不同類型的社團打造專屬線上活動。

以「你的青春正要上線！」作為口號，為社團青年的熱血注入強心針，社團青年遭遇的困境，青年局第一時間深入關懷，針對問題核心擬定解決方案，將局內展演廳改造為「網路直播棚」，在「不群聚、保持社交距離」的防疫規範下，創造「雲端成果發表會－雲社慶」。5月13日「雲社慶－YOUTH, DREAM, LIVE」預告影片，已於青年局臉書粉絲專頁及官方IG進行大首播，局長顏蔚慈更現身影片，以行動力挺校園青年。

從5月4日至11日青年局官方於Instagram徵選有意願、有創意的校園社團，透過社群平台的串聯創造聲量，吸引各類校園才藝社團報名，共有13組學生社團，如樂團彈唱、手語歌舞、花式調酒甚至罕見的蛇舞技藝及光棍特技等，本次精選出的校園社團將於5月31日透過網路直播展現自己。

2020校園社團線上展演計畫，以5月31日的雲社慶打頭陣，後續將研擬「線上熱舞節、數位動漫祭及網路戲劇節」，青年局長顏蔚慈表示，在全民防疫的非常時刻，青年局以新媒體技術，輔導校園社團進行數位轉型，期待除了為了青年解悶，也能夠激發出青年的創意，為青春歲月找到新的可能。青年事務局臉書（https://zh-tw.facebook.com/youth.tycg.gov.tw/）

5月13日「雲社慶－YOUTH, DREAM, LIVE」預告影片，已於青年局臉書粉絲專頁及官方IG進行大首播，局長顏蔚慈更現身影片，以行動力挺校園青年。圖／青年局提供
5月13日「雲社慶－YOUTH, DREAM, LIVE」預告影片，已於青年局臉書粉絲專頁及官方IG進行大首播，局長顏蔚慈更現身影片，以行動力挺校園青年。圖／青年局提供
配合中央政策，7月14日前校園社團活動均取消辦理，桃青年局以網路直播的方式舉辦「雲端成果發表會」。圖／青年局提供
配合中央政策，7月14日前校園社團活動均取消辦理，桃青年局以網路直播的方式舉辦「雲端成果發表會」。圖／青年局提供

青年 網路直播

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