發表不能辦！青年局「雲社慶」直播　讓學生社團秀自己

因應新冠肺炎，配合中央政策，7月14日前校園社團活動均取消辦理，許多校園社團傳承多年的校園成發(成果發表會)文化，恐出現「失落世代」，成為沒有成發的一屆。桃園市府青年事務局為校園社團提供「活力紓困方案」，以網路直播的方式舉辦「雲端成果發表會」，透過數位技術一樣能傳遞社團青年們的熱情與創意，後續將依照不同類型的社團打造專屬線上活動。

以「你的青春正要上線！」作為口號，為社團青年的熱血注入強心針，社團青年遭遇的困境，青年局第一時間深入關懷，針對問題核心擬定解決方案，將局內展演廳改造為「網路直播棚」，在「不群聚、保持社交距離」的防疫規範下，創造「雲端成果發表會－雲社慶」。5月13日「雲社慶－YOUTH, DREAM, LIVE」預告影片，已於青年局臉書粉絲專頁及官方IG進行大首播，局長顏蔚慈更現身影片，以行動力挺校園青年。

從5月4日至11日青年局官方於Instagram徵選有意願、有創意的校園社團，透過社群平台的串聯創造聲量，吸引各類校園才藝社團報名，共有13組學生社團，如樂團彈唱、手語歌舞、花式調酒甚至罕見的蛇舞技藝及光棍特技等，本次精選出的校園社團將於5月31日透過網路直播展現自己。