竹縣長楊文科抨擊大新竹輕軌計畫 質疑為何只做竹市段

新竹縣長楊文科今天在議會答詢時，抨擊新竹市政府及中央對於大新竹輕軌案的計畫，根據4月22日交通部鐵道局開會時，新竹市所提路網計畫並未包含新竹縣，中央回應是新竹縣未提出，不過楊文科認為這是「睜眼說瞎話」，強調此案為新竹市主導，卻未納入新竹縣範疇，且提出的紅線是連結台鐵新竹站至六家站，車程要40分鐘，反比現行的19分鐘久，中央應重新審視此計畫。

楊文科在答覆新竹縣議員吳旭智質詢時指出，4月22日交通部鐵道局召開的「新竹市大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書」會議，僅審議優先推動的路線紅線，並未考慮新竹縣、市的整體路網，也未與新竹縣達成共識。

他表示，以新竹共同生活圈角度切入，「不清楚為何大新竹輕軌中央只做新竹市這段」，也就是從台鐵六家站到台鐵新竹站的部分，與原本期望連結新竹縣的部分可行經中華路、光明六路，再連接台鐵六家站落差非常大，也未考量竹北市20萬人口需求，規劃不符合經濟需要及人民需求。

而中央說是因新竹縣未提出規劃案，但計畫本就由新竹市府主導，縣府與新竹市也召開多次協商會議討論整體路網的相關規劃，「到底是新竹市沒有提出，還是中央被蒙騙或中央不察事實？」，他也認為有些人講的話，跟實際做的都不一樣，「政府講的話不能變來變去，不能騙我們鄉親！」

他指出，大新竹輕軌仍應以環狀路網進行規劃，不應僅以單線路網通過作為定調，且既有台鐵新竹站到高鐵新竹站只要19分鐘，運轉效率相當高，若以紅線輕軌取代，車程需增加到40分鐘，運輸效益不高且無法符合真正旅次需求。

縣府指出，此項工程經費為357.74億元，楊文科也表示，此計畫要竹科出錢25％、約100餘億，這些費用可用來多蓋幾座連接頭前溪兩岸的橋、拓寬往竹市道路或是增加往返公路運輸，「能解決問題方法非常多，輕軌捷運若不計成本，也是解決問題的方式之一。」