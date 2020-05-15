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HCG和成集團暖捐100台免治馬桶 贈部立桃園醫院

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式。記者張裕珍／攝影
HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式。記者張裕珍／攝影

HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式，和成集團董事長邱立堅、桃園醫院院長徐永年、桃園市長鄭文燦等人都親自出席，邱立堅致詞時也謙稱是獻上「小小心意」，希望提供第一線醫護人員更安全、衛生的衛浴用品，也有助於防疫工作。

和成公司自1931年創立至今已近89年，生產的衛浴、廚具設備頗負盛名，和成集團也陸續設立文教、慈善基金會，除了關懷鄉土發展，在823水災及高雄氣爆時都曾捐助及公益服務，市長鄭文燦也肯定在新冠肺炎疫情之際，和成集團又大力支持在地的醫療團隊，是責任企業的典範。

鄭文燦今天受邀出席這場捐贈儀式，肯定在地企業和成集團是台灣衛浴設備的第一品牌，為了感謝醫護人員辛苦，捐贈衛福部桃園醫院1百套免治馬桶與酒精消毒器，希望能讓防疫工作更有力量。

鄭也提到，新冠肺炎疫雖然趨緩，持續零確診中，但疫情尚未結束，仍要以戒慎恐懼、全力以赴的態度防疫，目前醫院門禁除了人道探視以外，還需要等疫情舒緩才會開放，桃園確診累計53例，已有46例已出院，他特別感謝桃園醫院責任重大，因為收治外縣市確診病患，收治數量遠遠超過這個數字，相當辛苦。

徐永年說，防疫期間醫院同仁都相當辛苦，因此受贈的免試馬桶將直接給醫護同仁使用，同仁也都相當期待，還說自己也是免治馬桶愛用者，使用免治馬桶對身心、衛生都很好，相信未來對病人服務會更好，再次代表醫院向企業致謝，也感謝市府的關心牽線。

HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式，和成集團董事長邱立堅、桃園醫院院長徐永年、桃園市長鄭文燦等人都親自出席。記者張裕珍／攝影
HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式，和成集團董事長邱立堅、桃園醫院院長徐永年、桃園市長鄭文燦等人都親自出席。記者張裕珍／攝影
HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式。記者張裕珍／攝影
HCG和成集團今天慨捐100台抑菌免治馬桶、酒精消毒器給衛福部立桃園醫院，今天早上在醫院大廳舉行捐贈儀式。記者張裕珍／攝影

馬桶 新冠肺炎 疫情

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