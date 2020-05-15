機車考照免請假！新竹區監理所5月30日辦假日門市

為方便民眾，新竹區監理所特別在5月30日周六上午8點至12點，辦理「假日門市」服務，不管是要機車考照、駕照異動、交通違規罰鍰繳納、車駕籍住居所申請登記及各項監理業務諮詢等，都可在當天辦理。

新竹區監理所所長黃萬益表示，為維護考生權益及考照品質，考照全面採事先網路預約報名，額滿即不受理。請欲考照者至「監理服務網」（https://www.mvdis.gov.tw/）或下載監理服務APP報名，如有2次預約未到考者，將設定3個月內取消網路預約服務；考照當日請備妥身分證正本、最近2年內拍攝1吋相片3張及合格體檢表正本。

當日初考領機車講習課程共有2場次，分別從8點20分與9點開始，筆試時間則從8點30分開始、路考時間自9點40分開始，參加講習完畢，才能參加筆試及路考，均合格後才能領取駕照。

黃萬益也提醒，因假日門市洽公民眾多，請配合政府防疫措施，進入監理所應配合量測體溫，自主配戴口罩且保持座位及社交距離，減少疫情傳染風險；另外，監理所1樓大廳設有漂書櫃服務，歡迎民眾自由取閱。

如有任何疑問可撥打電話諮詢：03-5892051分機103、104(車籍異動)；分機211、221(講習、考照)；分機413、415（違規），歡迎民眾多加利用。