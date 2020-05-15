記得儲水！桃園楊梅、新屋逾2萬戶25日停水23小時

記得儲水囉！台灣自來水公司為配合自來水公司北工處辦理「桃園-新竹備援管線工程（機電設備）」工程，楊梅、新屋地區預計25日早上8點起至隔天26日早上7點，停水23小時施工，停水或水壓降低影響戶數約2萬800戶，桃園市政府提醒民眾預先儲水備用。

市府指出，依據台灣自來水公司公告，楊梅區三民里、三湖里、上湖里、永寧里、秀才里、東流里、金溪里、瑞坪里、裕成里、裕新里、頭湖里為全里停水；楊梅區大平里、大同里、中山里、水美里、紅梅里、員本里、梅新里、梅溪里、富岡里、富豐里、楊明里、楊梅里、瑞原里、瑞塘里、瑞溪里則為里內部分區域停水。

至於水壓降低區域包含楊梅區楊江里、紅梅里、上田里、大同里、埔心里、金龍里、四維里、高山里、高榮里、仁美里、光華里、豐野里、青山里、永平里、高上里，新屋區則為全區水壓降低；停水及水壓降低從25日早上8點至隔天26日早上7點為止。

市府提醒停水範圍區域民眾，預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；恢復供水後，如仍缺水時，請通知自來水公司或經濟發展局處理，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。