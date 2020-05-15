疫情趨緩 竹市府18日起取消戶外洽公及彈性上班

國內新冠肺炎疫情趨穩，為協助民眾逐步恢復正常生活，新竹市長林智堅今天在防疫會議裁示，18日起市府各出入口重新開放，並結束54天近兩個月的戶外洽公服務，也同時取消彈性上下班。

林智堅也提醒大家，「心情可以輕鬆，態度不能放鬆」，但第1線員工仍須戴口罩，也呼籲民眾應遵守防疫新生活運動，落實維持社交距離、戴口罩、勤洗手、實名制規定，一起防堵疫情。

林智堅說，新冠肺炎疫情爆發以來，市府超前部署，推出口罩地圖APP、口罩新竹隊、108人小組進駐藥局等創新服務，「市府用心、市民放心」，為市民解決問題；疫情衝擊全球，但中央地方同步努力，並未掉以輕心，才讓疫情日趨穩定。

上午市府的防疫會議中，林智堅宣布因疫情趨緩，市府下周起取消2小時彈性上下班政策、暫停異地辦公相關措施，為方便民眾進出，下周起也重新開放各出入口，停止戶外洽公，但第1線員工仍要戴口罩，民眾出入也要配合實名制與量體溫。

林智堅呼籲市民配合中央流行疫情指揮中心的防疫新生活運動，落實個人衛生防護，包括保持社交距離、實名制、戴口罩、量體溫、勤洗手，明、後天適逢國中會考，他也責成教育處要求各校落實防疫措施，加強關注考生與家長狀態，若有需調整措施，將以便民為原則盡速因應。

市府行政處指出，3月23日市府於中庭推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括戶外洽公與出入口管制措施，隨疫情趨緩，市府將開放正門、側門與幸福廣場等出入口，進出市府時，員工須出示識別證，民眾需先量體溫、實名登記，再到各辦公區域洽公。 疫情趨緩，新竹市政府18日起開放正門、側門與幸福廣場等出入口。