影／謝春梅行醫至99歲辭世 蔡英文頒褒揚令：絕無僅有

全國最高齡的執業醫師謝春梅4月底辭世，享耆壽99，他上個月住院過世前仍看診不輟，留下仁心仁術的醫師典型；老醫師的告別式上午在苗栗縣公館鄉福基國小旁舉辦，總統蔡英文偕同副總統當選人賴清德到場致祭，並頒褒揚令，蔡總統緬懷謝春梅的醫師典範，盛讚老醫師從小鎮最年輕醫師做到最年長醫師，從出生、看病到開立死亡證明都包辦，行醫近77載的紀錄更是「絕無僅有」。

1922年出生的謝春梅出身佃農之子，但他苦學有成，23歲考取日治時期台灣總督府乙種醫師考試，成為合格醫師後回到家鄉公館行醫，老醫師一生仁心仁術，蔡英文去年9月造訪謝春梅執業的公館鄉福基診所，對老師以醫術成為地方鄉親「守護神」的情懷印象深刻。

老醫師的告別式上午舉行，蔡英文與賴清德、客委會主委李永得、苗栗縣長徐耀昌、前縣長傅學鵬、劉政鴻等人都到場致祭，緬懷老醫師一生行醫、濟世濟人的情懷。

蔡英文說，謝老醫師是典型的小鎮醫生，他從當年地方最年輕的「鄉醫」，守護鄉親的健康，並成為最年長的醫師，行醫近77年的紀錄，可說絕無僅有，「醫者仁心」正是老醫師一生的寫照，謝老醫師更是醫界傳奇。

謝春梅在地方行醫多年，早年必須以步行到外鄉鎮看診，一趟路程往往得翻山越嶺，走上好幾小時，但他行醫服務的範圍遍及周邊各鄉鎮，留下無數感人的故事。