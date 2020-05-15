快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
老醫師謝春梅年少時擔任多位醫師的助理，透過苦讀及自學，23歲通過「台灣總督府乙種醫師考試」。報系資料照
老醫師謝春梅年少時擔任多位醫師的助理，透過苦讀及自學，23歲通過「台灣總督府乙種醫師考試」。報系資料照

苗栗縣公館鄉福基診所99歲老醫師謝春梅上月底辭世，他行醫70多年，一生奉行濟世濟人的理念，生前他曾說過「有生之年會一直行醫」，4月中旬他因病住院前，仍孜孜不倦為病患看診、打針，實踐了他的職志和諾言，老醫師今天上午告別式，總統蔡英文將專程來悼念並頒褒揚令，為這位守護地方數代鄉親的老醫師致敬。

謝春梅年近百歲仍行醫不輟，生前也是全國最年長的執業醫師，他的辭世令鄉親萬般不捨，上午9點公奠禮除了總統蔡英文，下屆副總統當選人賴清德也預定到場致祭。

謝春梅1922年出生在福基村隔鄰的石墻村，身為貧困的佃農之子，高職讀了1年電器科，第二年就因沒錢註冊未升學，16歲開始在公館、苗栗、新竹等地的醫院、診所當實習助理，他雖非科班出身，但在多位醫師栽培下，透過苦讀及自學，23歲通過「台灣總督府乙種醫師考試」。

「家鄉沒醫生，為什麼不留下來給地方人方便！」謝春梅生前回憶說，1944年他考上醫師後，在台大受訓半年，後來被派到福基戰時醫療所當醫師，光復後也在福基開業，他對眼科很有興趣，原想繼續進修眼科，但沒讀過書的父親希望他留在家鄉服務，給鄉親方便，他深受感動，也想起祖母當年因家貧，有病痛也沒錢找醫生，於是決心留在公館家鄉開業，立志當個救人的醫師，身為偏鄉醫師，他婦科、內科、外科、兒科都通，光是接生的孩子就有數百個，第一個接生的嬰兒，如今也已70多歲。

謝春梅行醫76載，充分展現仁心仁術的醫德，救人無數，留下無數故事，早年物資條件匱乏，診所沒有供電，只能靠蓄電池、煤油燈供照明，鄉下和山區交通不便，他常得走上好幾小時看診，夜晚還提瓦斯燈外出，遇上接產最辛苦，他曾兩度到新雞隆山區為同一個孕婦接產，第一胎破水兩天還沒陣痛，第二胎生產時大出血，最後母子平安。

「我早年行醫，走了至少二、三十年！」謝春梅的醫師生涯，也是名符其實的「行醫」，早年交通不便，他曾出診走1個多小時到銅鑼鄉新雞隆為病人看診，但對方家貧，看診後也沒收錢。

他的足跡遍及泰安、獅潭、大湖、公館、銅鑼等各鄉鎮，如今已70多歲的一個阿婆，還是10多歲女童時，就曾在獅潭、泰安交界的山上，幾度為謝春梅帶路到她家看診，當年謝春梅從獅潭蓮台山翻山越嶺到泰安，往返10多公里為女童家人看診，時隔60餘年，當年的女童已成白髮蒼蒼的阿婆，但仍會找謝醫師看診。

謝春梅為病患出診，早年往往搭車到柏油路的盡頭後，再步行好幾公里到病患家中，有時甚至需要用溜索、流籠翻越湍急的溪流，從山這一頭的福基，翻越到對面山頭的大湖、銅鑼鄉等地，有時也會前往較市區化的頭份、苗栗為病患服務，診所方圓數十公里可說都是他的服務範圍。

謝春梅行醫多年，元旦、春節都不休息，堪稱「全年無休」的仁醫，即使三更半夜，病患到診所敲門，他也不會拒絕，立刻從診間隔壁的寢室起身，點燈為病患看診。

老醫師仁心仁術，健保開辦前擔任家扶中心特約家庭兒童免費診療診所醫師多年，在地方上為教育、體育奉獻良多，2008年他獲醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎，2018年又獲第28屆醫療奉獻獎，可謂實至名歸；他生前始終堅持「當醫師不是要賺錢，是要救人」信念，強調為病人看診解除病痛是他最快樂的事，有生之年奉行不輟。

苗栗縣公館鄉福基診所99歲老醫師謝春梅上月底辭世，他行醫70多年，一生奉行濟世濟人的理念，生前他曾說過「有生之年會一直行醫」，4月中旬他因病住院前，仍孜孜不倦為病患看診、打針，實踐了他的職志和諾言，老醫師今天上午告別式，總統蔡英文將專程來悼念並頒褒揚令，為這位守護地方數代鄉親的老醫師致敬。報系資料照
苗栗縣公館鄉福基診所99歲老醫師謝春梅上月底辭世，他行醫70多年，一生奉行濟世濟人的理念，生前他曾說過「有生之年會一直行醫」，4月中旬他因病住院前，仍孜孜不倦為病患看診、打針，實踐了他的職志和諾言，老醫師今天上午告別式，總統蔡英文將專程來悼念並頒褒揚令，為這位守護地方數代鄉親的老醫師致敬。報系資料照
老醫師謝春梅行醫70載，堅持濟世濟人的理念直到人生盡頭，雖然辭世，但典範永存。報系資料照
老醫師謝春梅行醫70載，堅持濟世濟人的理念直到人生盡頭，雖然辭世，但典範永存。報系資料照
老醫師謝春梅行醫70載，堅持濟世濟人的理念直到人生盡頭，雖然辭世，但典範永存。報系資料照
老醫師謝春梅行醫70載，堅持濟世濟人的理念直到人生盡頭，雖然辭世，但典範永存。報系資料照
老醫師謝春梅行醫70載，堅持濟世濟人的理念直到人生盡頭，雖然辭世，但典範永存。報系資料照
老醫師謝春梅行醫70載，堅持濟世濟人的理念直到人生盡頭，雖然辭世，但典範永存。報系資料照

醫師 蔡英文 接生

延伸閱讀

黃信彰／面對疫情，勇於承擔！家庭醫師讓世界看見台灣

上海女僕公館 開業第一天就遭查封

98歲阿嬤勤儉持家、刻苦耐勞 苗栗縣表揚18名模範母親

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

相關新聞

影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

苗栗縣公館鄉福基診所99歲老醫師謝春梅上月底辭世，他行醫70多年，一生奉行濟世濟人的理念，生前他曾說過「有生之年會一直行...

新竹拚觀光 台灣好行觀霧線年底開通

國內疫情趨緩，新竹縣政府力拚重振觀光，除向交通部觀光局爭取新闢台灣好行觀霧線，預計年底開通，也爭取「台灣好玩卡」推廣計畫，將整合竹縣交通運輸及相關食、宿、遊、購等優惠並規畫行程，最快6月中旬就可推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」虛擬電子票證。

巷內美食／越河香優格 冰凍吃別有風味

吃起來軟軟嫩嫩是台灣民眾對於優格的印象，桃園市中壢火車站旁長江路上的「越河香優格」，販售越南家常甜點「法式優格」，有別於市面上以人工酵母菌發酵的優格，經自然發酵後送入冷凍，特殊的「硬式」吃法，嘗起來像冰淇淋般濃郁、綿密，加入花生、果乾及台灣新鮮水果，別有一番風味。

關懷防疫醫護／93歲嬤 臥床織圍巾贈護理師

全民防疫期間，各醫療院所醫護人員工作繁重，衛生福利部桃園醫院附設護理之家，有一名住民李奶奶為退休護理師，雖高齡93歲、有疾病因素到護理之家托護，她臥床時目睹護理人員們在防疫期間的的疲憊，親手織了許多圍巾，贈予辛勞的護理人員表達感謝之意。

竹市三區親子館重開放 湧人潮

新竹市三區親子館昨天重新開館，採時段限制人數，並實施入館實名制，湧入許多親子家庭，在半小時內就達八成滿，市長林智堅說，將嚴格執行「親子館防疫九宮格」，包括每場次結束消毒、縮減課程人數、遊具加大距離等。

桃停車場意外 議員促市府提懲處名單

桃園市平鎮區文化公園地下停車場上月底發生1死3傷崩塌意外，多位議員抨擊是「前瞻豆腐渣工程」，市議員黃敬平昨天提臨時動議，要求市府盡速提咎責懲處名單給議會；市長鄭文燦說，梅雨季要來了，現階段優先搶修再復工，將待第三方最終鑑定報告出爐，釐清責任、決定行政部門懲處名單，交通局長劉慶豐說，若有行政責任，交通局不會逃避。

好危險！南庒鄉比林溪橋鋼筋嚴重外露 即日起急封

苗栗縣南庄鄉鹿湖部落301農路比林溪橋主梁破損嚴重，縣政府工務處、原住民事務中心、南庄鄉公所等相關單位人員，及縣議員楊文...

有需要快登記！安心即時上工 竹縣尚有186個職缺

因應新冠肺炎疫情，勞動部推出安心即時上工計畫，新竹縣長楊文科表示，縣府安心即時上工計畫目前尚有186個職缺，希望受疫情影響的勞工朋友盡快到鄉鎮市公所的就業服務台登記，將立即協助轉介。

「羅馬競技生死鬥」吹進中央大學 大學生熱血響應

YouTube頻道「反正我很閒」近期爆紅，開辦起其發明的「羅馬競技生死鬥」掀起風潮，不少大學跟上流行，紛紛開辦校園場。中央大學昨天舉行第一屆中央大學羅馬競技生死鬥，比賽過程熱血沸騰，甚至有學生說道「這才是我對大學生活的想像」。

首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

好消息！交通部觀光局的台灣好行將新增「觀霧線」，成為第一條大眾運輸直通觀霧國家森林遊樂區的觀光公車路線，預計在今年年底開...

揪甘心！93歲退休護理師高齡臥床仍親手織圍巾關懷後輩

全民防疫期間，各醫療院所醫護人員工作繁重，衛生福利部桃園醫院附設護理之家中，有一名住民李奶奶為退休護理師，雖高齡93歲、...

桃園紓困金受理100件僅核發8件 鄭文燦要各公所再加速

中央通過擴大急難紓困方案，桃園市受理急難紓困、擴大急難紓困已達1萬8302件，但各區公所平均受理100件中，實際發放不到...

熱門新聞

鴻海退休副總徒步3千公里 捐百萬回饋雲林縣故鄉

「羅馬競技生死鬥」吹進中央大學 大學生熱血響應

稻江停辦！校長洪大安鞠躬道歉 校長：敵不過少子化

首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

台灣「珍珠芒果」你聽過？ 意外熱銷竟是美麗的錯誤

桃園紓困金受理100件僅核發8件 鄭文燦要各公所再加速

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。