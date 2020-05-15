影／99歲老醫師看診到人生盡頭 總統今告別式頒褒揚令

苗栗縣公館鄉福基診所99歲老醫師謝春梅上月底辭世，他行醫70多年，一生奉行濟世濟人的理念，生前他曾說過「有生之年會一直行醫」，4月中旬他因病住院前，仍孜孜不倦為病患看診、打針，實踐了他的職志和諾言，老醫師今天上午告別式，總統蔡英文將專程來悼念並頒褒揚令，為這位守護地方數代鄉親的老醫師致敬。

謝春梅年近百歲仍行醫不輟，生前也是全國最年長的執業醫師，他的辭世令鄉親萬般不捨，上午9點公奠禮除了總統蔡英文，下屆副總統當選人賴清德也預定到場致祭。

謝春梅1922年出生在福基村隔鄰的石墻村，身為貧困的佃農之子，高職讀了1年電器科，第二年就因沒錢註冊未升學，16歲開始在公館、苗栗、新竹等地的醫院、診所當實習助理，他雖非科班出身，但在多位醫師栽培下，透過苦讀及自學，23歲通過「台灣總督府乙種醫師考試」。

「家鄉沒醫生，為什麼不留下來給地方人方便！」謝春梅生前回憶說，1944年他考上醫師後，在台大受訓半年，後來被派到福基戰時醫療所當醫師，光復後也在福基開業，他對眼科很有興趣，原想繼續進修眼科，但沒讀過書的父親希望他留在家鄉服務，給鄉親方便，他深受感動，也想起祖母當年因家貧，有病痛也沒錢找醫生，於是決心留在公館家鄉開業，立志當個救人的醫師，身為偏鄉醫師，他婦科、內科、外科、兒科都通，光是接生的孩子就有數百個，第一個接生的嬰兒，如今也已70多歲。

謝春梅行醫76載，充分展現仁心仁術的醫德，救人無數，留下無數故事，早年物資條件匱乏，診所沒有供電，只能靠蓄電池、煤油燈供照明，鄉下和山區交通不便，他常得走上好幾小時看診，夜晚還提瓦斯燈外出，遇上接產最辛苦，他曾兩度到新雞隆山區為同一個孕婦接產，第一胎破水兩天還沒陣痛，第二胎生產時大出血，最後母子平安。

「我早年行醫，走了至少二、三十年！」謝春梅的醫師生涯，也是名符其實的「行醫」，早年交通不便，他曾出診走1個多小時到銅鑼鄉新雞隆為病人看診，但對方家貧，看診後也沒收錢。

他的足跡遍及泰安、獅潭、大湖、公館、銅鑼等各鄉鎮，如今已70多歲的一個阿婆，還是10多歲女童時，就曾在獅潭、泰安交界的山上，幾度為謝春梅帶路到她家看診，當年謝春梅從獅潭蓮台山翻山越嶺到泰安，往返10多公里為女童家人看診，時隔60餘年，當年的女童已成白髮蒼蒼的阿婆，但仍會找謝醫師看診。

謝春梅為病患出診，早年往往搭車到柏油路的盡頭後，再步行好幾公里到病患家中，有時甚至需要用溜索、流籠翻越湍急的溪流，從山這一頭的福基，翻越到對面山頭的大湖、銅鑼鄉等地，有時也會前往較市區化的頭份、苗栗為病患服務，診所方圓數十公里可說都是他的服務範圍。

謝春梅行醫多年，元旦、春節都不休息，堪稱「全年無休」的仁醫，即使三更半夜，病患到診所敲門，他也不會拒絕，立刻從診間隔壁的寢室起身，點燈為病患看診。