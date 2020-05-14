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好危險！南庒鄉比林溪橋鋼筋嚴重外露 即日起急封
苗栗縣南庄鄉鹿湖部落301農路比林溪橋主梁破損嚴重，縣政府工務處、原住民事務中心、南庄鄉公所等相關單位人員，及縣議員楊文昌等人今天下午會勘，直呼「好危險」！即日起封橋，以策安全。
南庄鄉東河村通往鹿湖部落比林溪橋，1999年6月竣工，主梁混凝土不斷承受水流夾帶石頭衝擊，大面積破碎，且鋼筋明顯外露斷裂，橋梁上部結構損壞嚴重，工務處委託巡檢橋梁發現回報，處長古明弘、楊文昌等人今天下午2點會勘，共識即日起封橋。
楊文昌說，比林溪橋主要是通往部落甜柿、桂竹林及高麗菜等高冷蔬果產地，有3、40公頃，比林溪橋封閉，勢必衝擊部落生計，公部門要研擬在橋頭公告，並使用紐澤西護欄，障礙轎車以上車輛通行，間縫容許機車進出，便於管理果園、菜園。
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