好危險！南庒鄉比林溪橋鋼筋嚴重外露 即日起急封

YouTube頻道「反正我很閒」近期爆紅，開辦起其發明的「羅馬競技生死鬥」掀起風潮，不少大學跟上流行，紛紛開辦校園場。中央大學昨天舉行第一屆中央大學羅馬競技生死鬥，比賽過程熱血沸騰，甚至有學生說道「這才是我對大學生活的想像」。

2020-05-14 15:17