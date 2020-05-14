網瘋傳貨輪夕陽美景消失 桃擱淺貨輪拆解恢復海景

桃園市大園區沙崙油庫海岸擱淺的宏都拉斯籍「振豐號」貨輪，曾經被遊客網友瘋打卡拍照景點「消失」，交通部航港局監督下，業者已在上週該船拆解組件全部運走，航港局今天下午表示，經與大園在地人今天最後會勘結論，連同機具、剩下部分殘留小部分廢棄物明天一起清運帶走，恢復原來海岸景觀。

宏都拉斯籍「振豐號」貨輪2018年10月11日突然在中油沙崙油庫外海擱淺，艙內預留200公升輕柴油一度汙染之虞危險，但柴油抽除後，留下挌淺船體，夕陽初起美景，意外成為網友、民眾拍照打卡「景點」，也因網友瘋傳打卡吸引人潮湧入，引發桃園市環保局關切和限制。

交通部航港局為避免該貨輪卸下的垃圾廢棄物汙染海岸，去年10月委託業者限期清理和進行船體拆解，甚至小度廢棄物不慎起火，引起環保局和在地人士檢舉，希望該貨輪盡速拆船清除。海港局與市議員徐其萬服務處主任郭來全、里長等地方人士今天最後現場會勘，該貨輪拆解船體零件和原有現場垃圾廢棄物幾乎已清除完畢，「夕陽貨輪景點」已成為海岸空景。