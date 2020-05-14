平鎮停車場崩塌咎責 鄭文燦：待最終鑑定報告出爐

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程崩塌意外造成1死3傷悲劇，市議員黃敬平在議會提臨時動議，要求市府儘速提咎責懲處名單。市長鄭文燦說，已委託桃園市建築師公會做鑑定報告，市府會視報告內容，決定行政單位懲處名單，並釐清廠商責任。

由於停車場工程經費有1.2億元來自中央前瞻計畫補助，黃敬平說，交通部公路總局已要求地方提檢討報告，對此，鄭文燦說所有的工安意外都應該做檢討報告，已委託第三方由桃園市建築師公會作鑑定報告，報告要找出原因、釐清責任，也要作為後續有關這類公共工程的參考。

平鎮文化公園地下停車場採用無梁工法，因結構計算錯誤釀禍，鄭文燦強調，此次發生工安意外之後，他就決定無梁版設計的所有案子都應該進行結構外審，這個就是作為制度改革的依據。

鄭文燦說，初步調查報告已在昨天公布，2個月內會有最後的鑑定報告，他會再來決定行政部門的懲處名單，也包括營造廠、建築師、結構技師該負什麼樣的責任。