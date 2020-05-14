有需要快登記！安心即時上工 竹縣尚有186個職缺

因應新冠肺炎疫情，勞動部推出安心即時上工計畫，新竹縣長楊文科表示，縣府安心即時上工計畫目前尚有186個職缺，希望受疫情影響的勞工朋友盡快到鄉鎮市公所的就業服務台登記，將立即協助轉介。

勞工處長唐維德表示，安心即時上工計畫，目前竹縣內各公部門及鄉鎮市公所提供333個短期工作職缺，目前已上工147位，後續持續輔導各鄉鎮公所盡速增補人力，以嘉惠減班休息及放無薪假的勞工。

新竹縣總共有113個職業工會，縣府協助自營作業者或無一定雇主的勞工申請紓困補助，截至5月5日，有1萬7750人申請，已核發1萬6870人，可獲得勞動部的3萬元紓困補助，總金額達5億610萬元。

勞工處也指出，此次疫情，製造業及零售業受到相當大的衝擊，從今年1月至5月12日，已有52家業者向縣府辦理減班休息，33家實施減班休息，勞工人數838人，勞工處呼籲未通報的事業單位，請盡快與員工協商並通報，如果縣府接到勞工申訴，經查證屬實後，則依法處分。

勞工處也提醒有通報的業者，部分有雇用外籍勞工，不應有本國勞工放無薪假而外籍勞工正常上班的情形，否則屬違反就業服務法，將依法處分，甚至外籍勞工會遭到凍結，請業者做好通報。

另外，針對縣內農漁會受理農漁民紓困申請，農業處長范萬釗表示，竹縣符合補助資格的農民約有2萬500人，漁民約有4100人，自5月11日起至6月30日，歡迎符合申請資格的農漁民至戶籍所在地的農漁會提出申請。

農業處也提醒，有參加農民健康保險或農民職業災害保險的農民，且107年度個人綜合所得總額未達新臺幣50萬元、在投保農會有帳戶者免提出申請，農委會將在5月14日，將1萬元生活補貼匯入農民帳戶。