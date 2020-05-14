通霄西濱最美日落大道 1200萬元設景觀台提供最佳視角

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道「落日大道」，公路總局去年底票選十大景觀公路第一名，苗栗縣政府文化觀光局透過立委陳超明協助，爭取觀光局核定1200萬元，計畫在聯絡道台61線底路旁空地興建景觀台，希望提供最佳觀日視角，並紓解停車問題。

苗栗縣議會定期會今天總質詢議程，縣議員韓茂賢、鄭聚然及徐永煌都關心地方觀光、產業等問題，縣府文觀局長林彥甫答覆徐永煌質詢指出，縣府積極在海線地區推動「慢魚計畫」，也希望利用宗教聖地通霄鎮白沙屯拱天宮，網路爆紅的最美日落大道西演新埔聯絡道，帶進旅遊人潮，促進地方產業發展。

林彥甫說，陳超明協助下，觀光局已核准「苗栗縣通霄日落大道環境營造計畫」，總經費1200萬元，計畫將興建挑高景觀台，景觀台下規畫停車場，並建議公路總局拆除或改善聯絡道上門架指示牌，改善目前觀日尖峰時間，車子違規停放，民眾任意穿越道路的亂象，並能提供觀日拍照的最佳角度。