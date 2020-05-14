苗栗約會行程地圖出爐 飆創意撩妹必勝告白

「腦科學研究發現，在高空中告白成功率比平地高」…，「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽活動」地圖類首獎，「必勝告白地圖」如此描述苗栗縣三義鄉鐵路自行車景點，規畫系列約會行程要為感情加速，飆出青年創意，讓人印象深刻。

苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽活動，希望透過青年創意發想，並且鼓勵實際到苗栗走一趟，拍攝或設計專屬的創意遊程或地圖，吸引108組全國青年學子及民眾報名參賽，評選14組優質團隊獲獎，今天在縣府舉行頒獎典禮，展示得獎作品，當場公布得獎名次，增添緊張懸疑氣氛。

地圖類首獎主題「必勝告白地圖」，將苗栗形塑為戀愛告白的粉紅形象，富有創意的撩妹情話，賦予景點新意象，打造一系列約會行程地圖，獲獎金10萬元；影片類首獎主題「蜜豆奶去旅行」，獎金12萬元，以綜藝節目方式介紹苗栗特色景點，並設計多項秘密任務增加影片吸引度，帶出苗栗的人文地產景。

苗栗縣政府勞動及青年發處彭德俊表示，競賽作品見證青創新的視角，從歷史、人文、觀光、感情、家庭、友情著手發揮創意及巧思，帶來一連串的驚喜與感動，期盼獲獎青年繼續在各自領域精益求精、發光發熱、勇於實踐夢想，更鼓勵青年返鄉實現夢想。