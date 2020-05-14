疫情趨緩 竹市3區親子館恢復開館

因應新冠肺炎疫情，新竹市3區親子館從3月底休館，今天重新開館並採限制人數，且入館需實名登記。新竹市長林智堅表示，將加強消毒、縮減課程人數、遊具加大距離等，做好防疫工作。

今天為新竹市東區、北區、香山區親子館，恢復開館首日，現場湧入許多親子家庭，林智堅到香山區親子館視察，除了解防疫措施情況外，也擔任「故事爸爸」與現場孩子互動，並向孩童說明洗手的重要性。

社會處長李季縈指出，三區親子館都將嚴格執行「親子館防疫」，如人數控管實名制、入館前量額溫、手部消毒，也在排隊區貼標線，提醒社交距離，而成人及工作人員一律戴口罩，遊具也會加大距離。

李季縈說，在室內環境中，保持通風，也會降低每場活動及課程人數上限，並於每場次結束即進行消毒等，讓親子來到館內，以最嚴謹的防疫措施，保護家長與孩子。