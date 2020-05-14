竹縣府力拼重振觀光 最快6月中旬推竹縣好玩卡

國內疫情趨緩，新竹縣政府力拼重振觀光，除了向交通部觀光局爭取新闢台灣好行觀霧線之外，也爭取「台灣好玩卡」推廣計畫，將整合竹縣交通運輸及相關食、宿、遊、購等優惠並規劃行程，預計最快6月中旬就可推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」虛擬電子票證。

縣長楊文科表示，近期受新冠肺炎影響民眾出門意願降低，觀光重創，但防疫期間交旅處仍馬不停歇籌備，預期疫情緩解後民眾出遊機會大增，在疫情緩解後，便能即時搶攻旅遊商機。

交旅處表示，為提升國內旅遊便利性，觀光局推行「台灣好玩卡」，輔導各縣市政府整合地方觀光資源，推薦在地特色景點與提供大眾運輸搭乘，提供專屬優惠的電子票卡，讓遊客出遊省時又省錢。

交旅處向觀光局提案爭取「台灣好玩卡」推廣計畫，獲補助280萬元，整合新竹縣交通運具及相關食、宿、遊、購等優惠，運用虛擬電子票證，搭配建議行程，推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」，年底開通的台灣好行觀霧線也將結合「台灣好玩卡」，規劃優質套票販售，帶動起五峰原鄉觀光產業。

為了讓觀光產業邁向電子化，並籌劃竹縣台灣好玩卡，縣府已召開3場業者說明會，首波串聯內灣、北埔商圈等熱門景點商家業者共同參與，規劃電子套票及商圈消費券產品，並導入QRcode核銷機制，減化紙本生產及現金交易的繁瑣步驟。

另外，未來新竹縣與南投縣、苗栗縣也將共同推出「中台灣好玩卡-暢遊版」，提供民眾觀光景點共享優惠。