疫情減緩 竹市三區親子館開放首日親子湧入
因應新冠肺炎疫情，新竹市3間親子館自3月底開始休館，今天重新開館，採時段限制人數，並實施入館實名制，湧入許多親子家庭，在半小時內就達八成滿，市長林智堅說，將嚴格執行「親子館防疫九宮格」，包括每場次結束消毒、縮減課程人數、遊具加大距離等。
首日開館，預約加上現場排隊，三區親子館入館人數共入館83組、177人，半小時內就達八成滿，市長林智堅到香山區親子館了解防疫措施情況，更化身「說故事爸爸」用「大家來洗手」向在場孩童說明洗手的重要性，要從小培養洗手好習慣。
林智堅說，竹市親子館受到許多親子喜愛，隨著疫情趨緩，三區親子館重新開放，呼籲民眾遵守「防疫新生活運動」，親子館也推出「防疫九宮格」讓親子安心。
社會處長李季縈指出，親子館會嚴格執行「親子館防疫九宮格」原則，採人數控管實名制、入館前量額溫、手部消毒，也在排隊區貼標線提醒社交距離、成人及工作人員一律戴口罩、遊具加大距離、保持室內通風、降低每場活動及課程人數上限，並於每場次結束即進行消毒，每日夜間亦進行紫消燈曝曬，更以親子館防疫九宮格
家住大庄的黃姓男子說，他1歲8個月的孫子過去非常喜歡香山親子館，幾乎每天都要來報到，孫子甚至與工作人員成了朋友，直到親子館因疫情休館，期間孫子因無法前往常哭鬧不已，今天特別在香山親子館重新開幕首日趕緊帶孫子來放電。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言