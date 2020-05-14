疫情減緩　竹市三區親子館開放首日親子湧入

因應新冠肺炎疫情，新竹市3間親子館自3月底開始休館，今天重新開館，採時段限制人數，並實施入館實名制，湧入許多親子家庭，在半小時內就達八成滿，市長林智堅說，將嚴格執行「親子館防疫九宮格」，包括每場次結束消毒、縮減課程人數、遊具加大距離等。

首日開館，預約加上現場排隊，三區親子館入館人數共入館83組、177人，半小時內就達八成滿，市長林智堅到香山區親子館了解防疫措施情況，更化身「說故事爸爸」用「大家來洗手」向在場孩童說明洗手的重要性，要從小培養洗手好習慣。

林智堅說，竹市親子館受到許多親子喜愛，隨著疫情趨緩，三區親子館重新開放，呼籲民眾遵守「防疫新生活運動」，親子館也推出「防疫九宮格」讓親子安心。

社會處長李季縈指出，親子館會嚴格執行「親子館防疫九宮格」原則，採人數控管實名制、入館前量額溫、手部消毒，也在排隊區貼標線提醒社交距離、成人及工作人員一律戴口罩、遊具加大距離、保持室內通風、降低每場活動及課程人數上限，並於每場次結束即進行消毒，每日夜間亦進行紫消燈曝曬，更以親子館防疫九宮格