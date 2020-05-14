首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

好消息！交通部觀光局的台灣好行將新增「觀霧線」，成為第一條大眾運輸直通觀霧國家森林遊樂區的觀光公車路線，預計在今年年底開通，服務登山客、自助旅行者及親子旅遊。

新竹縣政府交通旅遊處表示，因應2020年脊梁山脈旅遊年，交旅處向觀光局提案爭取新闢路線「台灣好行觀霧線」，在3月時提送補助計畫，4月底經委員審查核定同意新闢，同時也補助250 萬元行銷觀霧線及獅山線，鼓勵地方積極推動低碳旅遊。

新闢的台灣好行觀霧線，不分平假日每天來回各2 班次，單趟行車時間約140 分鐘，站點規劃包含交通節點，如高鐵新竹站、竹東火車站，以及熱門景點如竹東軟橋彩繪村、五峰清泉、雪霸休閒農場、觀霧國家森林遊樂區及觀霧山莊等。

交旅處表示，希望藉由觀霧線直捷友善的觀光公車路線，結合脊梁山脈自然生態路線魅力及五峰鄉原民人文，開發特色文創宣導品，另外，也將規劃套票販售，進而促進沿線合法旅宿住客率及觀光產值，帶動新竹縣原鄉觀光產業。

新竹縣境內原本有台灣好行獅山南庄線及台灣好行獅山線，由於承接業者考量營運成本不符，從去年1月停駛，之後僅剩台灣好行獅山線，串聯竹北車站及高鐵新竹站，沿途行經熱門景點，如竹東車站、綠世界生態農場、北埔老街、膨風茶文物館及獅頭山等，暢遊客庄。