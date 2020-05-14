率全國之先完成總質詢 桃園市議會定期會今閉幕

桃園市議會第2屆第3次定期會今天閉會，成為全台第一個完成定期會的縣市議會，議長邱奕勝、市長鄭文燦都感謝議會、市府等單位人員落實並配合各項防疫工作，讓定期會可以順利落幕，閉幕後也按往例在地下室餐廳進行閉幕餐會，餐會座位安排「順時中」，一桌最多坐8人，雖然縮小規模，一樣能開心聚餐交流。

桃園市議會考量疫情，第2屆第3次定期會已先從3月6日開始，會期70天，歷經各局處工作報告、市政總質詢等，今天閉幕，由於逢新冠肺炎防疫期間，出入人員一律量額溫、消毒雙手才能進議事堂，議場內也增加桌椅，拉大官員座位間隔，此次市政總質詢，也不少議員改採視訊、書面或縮短質詢時間因應，以避免群聚風險，都創下議會歷屆以來的創舉。

議長邱奕勝說，今天是市議會定期大會閉幕式，非常謝謝議員踴躍出席，也感謝所有議員、市府團隊、醫療團隊、防疫人員的欣勞，落實相關防疫規範並盡到管理的責任，另特別感謝市長鄭文燦率領的市府團隊，認真處理桃園各項防疫工作，非常辛苦，也做得成功。

邱也強調，桃園市議會成為今年第一個圓滿完成定期會的議會，沒有因為疫情而影響議政的進行，他也希望隨著國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，期許民生及產業都能逐步恢復正常運作，請市府團隊儘速評估防疫及安全條件後，開放各據點讓社團活動逐步恢復運作、加強紓困措施方案的效率及便利性。