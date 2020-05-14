桃園紓困申請案達1.8萬件 鄭文燦：從寬加速

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市受理擴大急難紓困申請案已達1萬8000件，相信大部分是經濟條件比較差的民眾，希望秉持從寬審查的原則，加速讓通過件數多一點。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，鄭文燦上午在桃園市政府防疫專案會議中表示，這次急難紓困希望秉持從寬審查的原則，目前桃園市受理的案件數已達1萬8000件，並依照申請人於1月到4月的收入以及經濟狀況認定，相信是誠實申報。

鄭文燦提到，絕大部分申請人經濟條件比較差，因為疫情的關係，讓工作、收入受影響，也希望加速後續審查。

鄭文燦也要求各區長親自掌握狀況，對於合格的案件要盡快發放，不合格的案件要進行複審，必要的時候，由社會局長跟市長進行複審，他願意蓋章，讓通過的件數可以多一點。

他也提到，桃園市政府原住民族行政局也特別針對原住民提供獎助文創商品、購物商城等方案，希望原住民的文創商品不要因為疫情而消失，文創人才可以繼續留下來。