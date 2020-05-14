桃園紓困申請案達1.8萬件 鄭文燦：從寬加速

中央社 / 桃園14日電

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市受理擴大急難紓困申請案已達1萬8000件，相信大部分是經濟條件比較差的民眾，希望秉持從寬審查的原則，加速讓通過件數多一點。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，鄭文燦上午在桃園市政府防疫專案會議中表示，這次急難紓困希望秉持從寬審查的原則，目前桃園市受理的案件數已達1萬8000件，並依照申請人於1月到4月的收入以及經濟狀況認定，相信是誠實申報。

鄭文燦提到，絕大部分申請人經濟條件比較差，因為疫情的關係，讓工作、收入受影響，也希望加速後續審查。

鄭文燦也要求各區長親自掌握狀況，對於合格的案件要盡快發放，不合格的案件要進行複審，必要的時候，由社會局長跟市長進行複審，他願意蓋章，讓通過的件數可以多一點。

他也提到，桃園市政府原住民族行政局也特別針對原住民提供獎助文創商品、購物商城等方案，希望原住民的文創商品不要因為疫情而消失，文創人才可以繼續留下來。

鄭文燦 疫情 原住民

延伸閱讀

載到確診消防員心驚驚 鄭文燦：發獎勵金5千

桃園紓困金受理100件僅核發8件 鄭文燦要各公所再加速

訪鄭文燦談城市永續經營 瑞典代表讚「住台灣很安全」

桃園無中、大型復康巴士 市長：朝改裝低底盤公車辦理

相關新聞

好危險！南庒鄉比林溪橋鋼筋嚴重外露 即日起急封

苗栗縣南庄鄉鹿湖部落301農路比林溪橋主梁破損嚴重，縣政府工務處、原住民事務中心、南庄鄉公所等相關單位人員，及縣議員楊文...

有需要快登記！安心即時上工 竹縣尚有186個職缺

因應新冠肺炎疫情，勞動部推出安心即時上工計畫，新竹縣長楊文科表示，縣府安心即時上工計畫目前尚有186個職缺，希望受疫情影響的勞工朋友盡快到鄉鎮市公所的就業服務台登記，將立即協助轉介。

「羅馬競技生死鬥」吹進中央大學 大學生熱血響應

YouTube頻道「反正我很閒」近期爆紅，開辦起其發明的「羅馬競技生死鬥」掀起風潮，不少大學跟上流行，紛紛開辦校園場。中央大學昨天舉行第一屆中央大學羅馬競技生死鬥，比賽過程熱血沸騰，甚至有學生說道「這才是我對大學生活的想像」。

首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

好消息！交通部觀光局的台灣好行將新增「觀霧線」，成為第一條大眾運輸直通觀霧國家森林遊樂區的觀光公車路線，預計在今年年底開...

揪甘心！93歲退休護理師高齡臥床仍親手織圍巾關懷後輩

全民防疫期間，各醫療院所醫護人員工作繁重，衛生福利部桃園醫院附設護理之家中，有一名住民李奶奶為退休護理師，雖高齡93歲、...

桃園紓困金受理100件僅核發8件 鄭文燦要各公所再加速

中央通過擴大急難紓困方案，桃園市受理急難紓困、擴大急難紓困已達1萬8302件，但各區公所平均受理100件中，實際發放不到...

訪鄭文燦談城市永續經營 瑞典代表讚「住台灣很安全」

瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康昨天到桃園市政府拜訪市長鄭文燦，針對城市永續、綠色交通、循環經濟及廢棄物處理經驗等議題...

發展科技創意 竹縣推自造教育

新竹縣政府因應108年新課綱納入科技領域，整合六家高中附設國中部、博愛國中及鳳岡國中3校設置的自造教育及科技中心，分享技術、交流創意，帶動國中小科技教育課程發展，正積極爭取在竹東國中設置第4所自造教育及科技中心，嘉惠省道台3線沿線與原住民地區學子。

風雲社團／山城救援協會 救人救溺樂在其中

成立近2年的苗栗縣山城救援協會雖是年輕社團，但一些救難經驗豐富的前輩帶領新血，協助山難、水難等搜救任務，並到外縣市支援救難任務，最近也接連幫警方找到迷途的失智老人及離家者，展現十足的活力。

5年砸5億改造 竹市23特色公園全齡規畫超夯

疫情趨緩許多人陸續到住家附近公園休閒散步，新竹市政府推動進擊的公園計畫，5年內投入近5億元改造22座公園及新增綠光公園，市長林智堅說，透過保留大樹、改善排水及依環境量身設計專屬遊具，全齡規畫使每座公園使用率都很高；市府指出，8月建國公園完工後達成第1階段目標，後續將再規畫改造9座公園。

桃園無中、大型復康巴士 市長：朝改裝低底盤公車辦理

桃園市有180輛復康巴士，卻無中、大型車輛，市議員黃婉如昨在市議會質詢指出，衛福部資料顯示不少縣市都有中、大型復康巴士，連苗栗縣的大型復康巴士也在日前亮相，要求市府研議添購，「給身障朋友1個禮物」；市長鄭文燦說，會評估大型復康巴士經費與使用率，並請交通局與業者協調，朝改裝低底盤公車方式辦理。

大迴龍7線公車 桃敬老愛心卡7月起可搭

桃園市龜山迴龍地區毗鄰新北市新莊地區，跨區營運的三重客運公車不僅市民卡點數不在優惠範圍內，屢有市民抱怨敬老愛心卡800點「看得到、用不到」，市議員也多次向市府建言，市長鄭文燦昨天宣布，經與三重客運協調，將由交通局負擔裝機費、業者負責測試及營運，7月1日起持敬老愛心卡可搭乘三重客運7條路線。

熱門新聞

鴻海退休副總徒步3千公里 捐百萬回饋雲林縣故鄉

「羅馬競技生死鬥」吹進中央大學 大學生熱血響應

稻江停辦！校長洪大安鞠躬道歉 校長：敵不過少子化

「台灣史懷哲」徐超斌醫師 疑工作勞累驚傳罹癌！

稻江停辦！ 明星校友王大陸、明星教師陳以真成話題

首條直通觀霧觀光公車線 台灣好行觀霧線年底開通

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。