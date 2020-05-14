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揪甘心！93歲退休護理師高齡臥床仍親手織圍巾關懷後輩

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
收到住民李奶奶親手編織的圍巾，桃園醫院附設護理之家的護理師們相當感動。圖／衛生福利部桃園醫院提供
收到住民李奶奶親手編織的圍巾，桃園醫院附設護理之家的護理師們相當感動。圖／衛生福利部桃園醫院提供

全民防疫期間，各醫療院所醫護人員工作繁重，衛生福利部桃園醫院附設護理之家中，有一名住民李奶奶為退休護理師，雖高齡93歲、有疾病因素到護理之家托護，她臥床時因有感護理人員們近期的疲憊，親手織了許多圍巾，贈予辛勞的護理人員們，表達感謝之意。

李奶奶雖長期臥床但對編織圍巾及各項手作小物相當熱衷，新冠肺炎疫情蔓延，她常利用編織圍巾來打發時間，把思念家人的心情編成一色彩繽紛的圍巾。由於李奶奶曾經為護理師，深深了解護理人員的辛苦，她看著護理之家工作人員近期相當辛勞，除時常叮嚀護理師晚輩要多休息、多喝水外，更親手編織圍巾送給護理人員們。

李奶奶向護理晚輩們喊話「辛苦了，把圍巾圍上脖子保暖，就不容易感冒了，照顧我們也要好好照顧自己」護理之家護理長張觀如說，機構就是長輩另一個家，入住後讓長者維持本身興趣，除了延緩退化也提升長者自信心，收到李奶奶親手編織的圍巾，每位護理師心中充滿感動。

張觀如表示，防疫期間桃園醫院護理之家盡全力維護長者照護品質，即便辛苦，但收到住民親手一針一線的編織圍巾，護理人員們都受到非常大的鼓勵及打氣，深刻體會到「疫情無情人有情」，頓時溫暖湧上心頭。

桃園醫院附設護理之家有一名住民李奶奶，過去曾為護理師，有感護理人員們近期的疲憊，李奶奶即便臥床，也親手織了許多圍巾，贈予辛勞的護理人員們。圖／衛生福利部桃園醫院提供
桃園醫院附設護理之家有一名住民李奶奶，過去曾為護理師，有感護理人員們近期的疲憊，李奶奶即便臥床，也親手織了許多圍巾，贈予辛勞的護理人員們。圖／衛生福利部桃園醫院提供

圍巾 護理師 疫情

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