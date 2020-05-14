桃園紓困金受理100件僅核發8件 鄭文燦要各公所再加速

中央通過擴大急難紓困方案，桃園市受理急難紓困、擴大急難紓困已達1萬8302件，但各區公所平均受理100件中，實際發放不到8件，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議，再次責成社會局、各公所認定標準應從寬，並加速審核、盡快發放。

鄭文燦說，急難紓困秉持從寬審查原則，桃園市目前受理的1萬8000多件，彙整各區公所提出問題發現，主要是1月到4月間的收入、經濟狀況認定，原則上如當事人已提出存摺，市府就會按照他的切結書直接計算，並相信是誠實申報。

鄭表示，如果沒提供存摺，可以用去年的報稅資料，他的利息收入去反推他的存款，這樣也可以查出實際的經濟狀況，這次衛生福利部是放寬了，沒有查詢房地產以及投資的金額，這部分是因為從存款大致上可看出因為疫情影響而導致的收入變動。

鄭文燦指出，絕大部分的申請者，他的經濟條件是比較差的，因為疫情的關係，他的工作不見了、收入減少了，這群人是最基層的民眾，希望後續的審查可以快一點。

他並要求各區長要親自掌握狀況，對於合格的案件要盡快發放，不合格的案件要複審，若必要時由社會局長、市長來複審，他也願意來蓋章，讓通過的件數可以多一點。

鄭文燦也提到，這次中央已經決定發放紓困金以及核銷都是在區公所，因此區公所可以有較大的行政裁量權，他鼓勵各區公所區長全力支持第一線的同仁，按照放寬的標準來執行。