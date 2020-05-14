訪鄭文燦談城市永續經營 瑞典代表讚「住台灣很安全」

瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康昨天到桃園市政府拜訪市長鄭文燦，針對城市永續、綠色交通、循環經濟及廢棄物處理經驗等議題交流，並討論未來合作可能，2人會談過程中，談及新冠肺炎防疫情形，言合康也不禁肯定「居住在台灣很安全」。

瑞典貿易委員會台北辦事處代表言禾康（Håkan Jevrell）、瑞典貿易委員會台北辦事處台灣總經理方曼森（Vlad Månsson），以及瑞典貿易委員會台北辦事處商務顧問孫欣怡一行人昨天首度造訪桃園市政府，鄭文燦也率多名一級局處首長接待、交流。

言禾康說，瑞典是全球永續發展領導國家，在綠色交通、循環經濟及垃圾處理有相當成功的經驗，如瑞典恩華特集團（envac）自動廢棄物收集系統，台北101也採用此系統，以更有效率的方式搜集、管理廢棄物。現在也有許多瑞典知名企業進駐台灣，在桃園市提供超過5500個工作機會。

言禾康說，瑞典城市在永續發展有諸多重要發展，例如瑞典第2大城市哥特堡發起電動城市計畫，在104年開始採用電動與油電混合巴士，並與15個產學合作夥伴共同打造哥特堡（Goteborg)現代交通運輸樣態。

鄭文燦說，桃園製造業能量豐沛，此次因應疫情發展成立的「口罩國家隊」中，許多工具機業者、原物料廠商及口罩製造廠都來自桃園，隨著中美貿易戰發展、全球供應鏈重組，身在國門之都、產業重鎮的桃園機會增多，相信未來桃園和瑞典有許多合作發展機會，知名瑞典家具品牌IKEA看準交通便捷與發展潛力，落腳青埔高鐵特定區開設旗艦店，預計7月開幕，他也歡迎更多瑞典企業到桃園投資。

至於在共享交通、電動公車及廢棄物處理方面，鄭文燦也說，桃園都有不錯成果，除了加入地方政府永續發展理事會ICLEI，並擔任首屆國際生態物流社群主席城市，在環境永續經營上不斷創新，共享交通上也有成效，桃園電動公車數量多，也積極汰換舊巴士；觀音灰渣處理場將垃圾轉化為工程可用的再生粒料，達到環境永續發展目標。