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靈堂舉辦道安講習 中壢監理站期降低酒駕發生率

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢監理站於靈堂辦理酒駕再犯道安講習。圖／中壢監理站提供
中壢監理站於靈堂辦理酒駕再犯道安講習。圖／中壢監理站提供

根據內政部統計，108年全國酒駕交通事故死亡人數計有149人，創下歷年新高，最近5年更造成580人死亡，近3萬多人受傷，酒駕零容忍已是社會共識。為強化酒駕再犯班課程，中壢監理站今天特別將道安講習移師殯儀館舉行，以實境體驗方式，讓學員感受震撼效果，期能降低酒駕發生率。

中壢監理站與桃園市府殯葬管理所、交通局及交通警察大隊合作，於中壢區殯儀館崇德廳辦理「酒駕再犯專班實地教育課程」。課程中除道路交通安全相關法令宣導，也特別安排由殯葬所講師講授生命教育課程並導覽殯葬所各項流程設施；首先帶往冷凍櫃區，其中設有入殮室、停柩間及解剖室，之後步行至火化場，館內設有火化爐區、家屬休息區、撿骨室等空間，讓學員可想像火化過程及結束後進入撿骨室撿骨裝罐的情境，見證死亡的最後旅程，進而體認生命的可貴，期能使其真正建立酒害觀念，不再心存僥倖，造成社會負擔。

王姓學員說，以往喝完酒騎車回家，總想著「不可能那麼衰」的僥倖心態；此次殯儀館上課體驗確實有感，酒駕真的會造成他人不幸，透過監理站道安講習，更了解自己可能有酒癮狀況，出監後會去醫療院所尋求專業協助，讓自己遠離酒精的殘害。

新竹區監理所長黃萬益表示，自108年7月1日起對汽車駕駛人酒駕罰鍰提高為3萬元至12萬元並吊扣駕照加倍，在5年內第2次酒駕者，機車駕駛人可罰9萬元、汽車可罰12萬元，之後再繼續累犯者，將按前次罰鍰持續累加；酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、酒駕拒測提高至18萬元，且新增每次加罰18萬元；而新增的同車連坐懲罰條例，只要是年滿18歲以上的乘客，若明知駕駛酒駕，卻未阻止其駕駛，可對其開罰600元到3000元，不過年滿70歲以上、心智障礙者、運輸業乘客則不在此限。

中壢監理站提醒民眾「開車不喝酒、喝酒不開車」，若須赴宴喝酒，請指定駕駛，或請親友接送、或搭乘大眾運輸工具，愛家人，請別酒後駕車，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 監理站

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