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功維敘千坪大草原有療癒 再爭取復育螢火蟲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市功維敘北口新完成青青草原，讓人眼睛一亮。記者范榮達／攝影
苗栗市功維敘北口新完成青青草原，讓人眼睛一亮。記者范榮達／攝影

苗栗市熱門景點功維敘隧道，市公所今天再爭取在隧道南口1000坪青青草原、北口荷花池復育螢火蟲，市長邱鎮軍打造生態基地，新增觀光亮點，將來與苗栗火車站「城鎮之心」計畫連線，成為苗栗市後火園秘境，吸引休閒旅遊。

苗栗市公所向水土保持局提案「苗栗市功維敘隧道螢火蟲復育與周邊棲地營造計畫」，邱鎮軍、水保局台中分局農村營造課長翁志成等人今天下午會勘，邱鎮軍指出，觀光局遊憩據點特色加值計畫，新完成青青草原、鐵道廣場藝術造景等，大草原景觀開闊，讓人眼睛一亮有療癒，希望進一步打造生態基地。

市公所評估環境條件，計畫在青青草原復育陸生螢火蟲，荷花池復育水生螢火蟲，青青草原新種光蠟樹，將來還要多種蜜源植物，吸引獨角仙、蝴蝶，別具生態意義。

邱鎮軍說，功維敘在苗栗市近郊，並與施工中的「城鎮之心」計畫串連，火車站可以騎自行車，或散步到功維敘，穿越7彩夢幻百年老隧道到青青草原，可以徜徉在大草原奔跑或野餐，或一路往南沿途老火車、月台意象，及「心想事成」大火車票拍照打卡區、茶亭等，功維敘景點再升級。

翁志成肯定市公所用心，原先雜草叢生地方都改觀，功維敘所在新英社區，也正籌備貓裏休閒農業區中，可以透過農村再生計畫，結合社區雇工購料，可以為復育螢火蟲挹注心力。

苗栗市功維敘北口青青草原旁，市公所計畫復育營火蟲。記者范榮達／攝影
苗栗市功維敘北口青青草原旁，市公所計畫復育營火蟲。記者范榮達／攝影
苗栗市公所向水土保持局提案「苗栗市功維敘隧道螢火蟲復育與周邊棲地營造計畫」，市長邱鎮軍（右一）等人今天會勘。記者范榮達／攝影
苗栗市公所向水土保持局提案「苗栗市功維敘隧道螢火蟲復育與周邊棲地營造計畫」，市長邱鎮軍（右一）等人今天會勘。記者范榮達／攝影

螢火蟲復育 火車站 荷花

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