平鎮文化公園停車場崩塌 初勘為結構計算疏失

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程崩塌意外，造成1死2傷，桃園市政府交通局今天表示，勘查後認為由於「結構計算疏失」，柱與版之間的剪力僅計算1/4，造成結構性破壞。

桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程4月30日發生崩塌意外，事故造成1死2傷，工程立即停工，施工單位並配合調查。

交通局今天發布訊息指出，平鎮文化公園地下停車場經桃園結構技師公會、桃園建築師公會及台灣省土木技師公會提供勘查意見，最後由桃園建築師公會出具初步調查報告顯示，事故原因為「結構計算疏失」。

交通局表示，調查報告中指出，柱與版之間的剪力僅計算1/4，而覆土又未以最高的3.8公尺計算，僅以2公尺計算，造成柱與版間剪力設計值約僅15%，施工填土時造成樓版貫穿剪力破壞。

交通局表示，為維護工地安全，已研擬2週內進行型鋼支撐施工。

桃園市政府消防局表示，桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程發生崩塌意外時，56歲林姓男子頭部撕裂傷，43歲詹姓男子頭部撕裂傷、右肩擦傷，但當時在地下3樓執行牆面整修作業的62歲林白姓女工因逃生不及，被尋獲時，明顯死亡。