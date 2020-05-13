桃園野狗回放成群咬死6隻果子狸 居民怕怕

桃園市龜山區新嶺里張厝社區居民不滿市府動物保護處回放野狗，今年更變本加厲演變為野狗成群結隊，陸續有6隻野生果子狸被咬死，當地居民老的老、小的小，擔心總有一天會被野狗咬傷，直指動保處不當回放且不積極處理，「野狗沒人收養是不是又要回放」，動保處將張厝社區當作野狗回放中心，若未來發生意外，後果由誰承擔？

桃園市動物保護處長王得吉說，回放是動保TNVR政策一環，經誘捕後絕育、防疫，並回置原地（Return），他會進一步調閱當地相關回放狗隻資料釐清，也坦言動保處人員處理回置壓力很大，不少狀況是餵養人與居民處於對立狀態，癥結點須找出餵養人，協調出合適回放地點，避免引起當地反彈。

張姓居民說，從去年開始，動保處人員就陸續將野狗回放到張厝社區和紅寶社區一帶，張厝社區約十多戶，平常都以務農、飼養雞隻為主，未料野狗一來，四處亂竄，家人飼養的雞隻至少被吃掉一半，今年野狗越變越多，連野生果子狸都被咬死多隻。

「跟動保處反映多次，都不積極處理」，張姓居民不滿，回放野狗造成居民困擾，動保處總兩手一攤，說無法可管已跑走回放的野狗，始終未正視居民的訴求，現在至少常見有5隻黑狗、3隻土狗現蹤，並強調當地居民沒人餵養，「看到跑都來不及了！」