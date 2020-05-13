快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

大溪公會堂及行館6月17日開放 夜晚漫步戶外園區超美

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
「大溪公會堂及蔣公行館園區」戶外園區於5月開放，民眾可以從中正公園，沿著崖線漫步公會堂、行館，經過武德殿、四連棟等歷史建築群；大溪公會堂及行館也將於6月17日開放。圖／市府文化局提供
「大溪公會堂及蔣公行館園區」戶外園區於5月開放，民眾可以從中正公園，沿著崖線漫步公會堂、行館，經過武德殿、四連棟等歷史建築群；大溪公會堂及行館也將於6月17日開放。圖／市府文化局提供

承載大溪重要歷史記憶的「大溪公會堂及蔣公行館園區」，於107年由桃園市立大溪木藝生態博物館進行修復工程，戶外園區於5月1日開放，民眾可以從中正公園，沿著崖線漫步欣賞公會堂、行館等歷史建築群，夜晚打燈後欣賞，別有一番風味。另外，大溪公會堂及行館也將於6月17日開館。

桃園市長鄭文燦在2014年成立木博館後，在2018年進入修繕工程，今年將重新開放。這次公會堂戶外園區開放，最大的亮點為夜晚活動空間的打造，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，突顯大溪夜間的氣質之美，不僅創造出居民晚間遊憩的空間，也吸引遊客在大溪駐足停留更多時間。

木博館自2019年起，即委託專業團隊針對普濟路的館舍群展開「光環境」的塑造計畫，目標是利用燈光設計的效果，烘托歷史建築並打造不同的環境氛圍。從「壹號館」作為以光迎賓的起點，燈光呈現歷史感及木質的溫暖，接著穿過大溪公園走入公會堂，由於公會堂的性質像是博物館的大廳，藉由燈光投射在建築上，創造宴客大廳的恢宏氛圍。

崖邊步道區設置低尺度的照明，不僅具有引導路線的作用，也照顧到崖邊的生物，繼續向南步行，則進入充滿人文氣息和歷史風味的武德殿及警察日式宿舍群，以形塑博物館生活起居及廣場空間為主題，燈光呈現以建築光影為前景，輔以室內透出的燈光，塑造清雅簡明的人文氛圍，希望在遊客心中留下驚喜與畫面，也成為日後大溪的「尋光地圖」。

至於這些歷史建築的背景，文化局解釋，大溪公會堂於日治時期大正12年（1923年）2月落成，座落於大溪公園南端，原有和式、洋式兩棟建築，目前留存的是洋館，也是桃園唯一現存的公會堂建築，和館則改建為現今蔣公行館樣貌。大溪公會堂於民國38年6月改為已故總統蔣中正的行邸「大溪賓館」，蔣中正逝世後於民國65年元旦改名為「蔣公紀念堂」並開放民眾參觀。

文化局表示，公會堂有著社會教育、公眾利用的意義，活化再利用的定位扣合著「公共化」，公會堂將成為「木家具館」，展現大溪悠久精湛的木藝，透過主題策展，表現出符合當代生活需求的新面貌，首檔策展以「木職人的幸福提案」為主題，將於6月17日正式開館。此外，蔣公行館將變身成「木生活館」，展示、媒合地方產業及推動木藝產業，讓民眾可以親身體驗木藝與生活相融之美。

「大溪公會堂及蔣公行館園區」戶外園區將於5月開放，最大的亮點為夜晚活動空間的打造，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，突顯大溪夜間的氣質之美。圖／市府文化局提供
「大溪公會堂及蔣公行館園區」戶外園區將於5月開放，最大的亮點為夜晚活動空間的打造，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，突顯大溪夜間的氣質之美。圖／市府文化局提供
「大溪公會堂及蔣公行館園區」戶外園區將於5月開放，最大的亮點為夜晚活動空間的打造，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，突顯大溪夜間的氣質之美。圖／市府文化局提供
「大溪公會堂及蔣公行館園區」戶外園區將於5月開放，最大的亮點為夜晚活動空間的打造，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，突顯大溪夜間的氣質之美。圖／市府文化局提供

歷史建築 博物館 蔣中正

延伸閱讀

大溪公會堂「蔣公行館」步道燈太暗是創意？要增加數量

聯合報社論╱綠營打手們趁疫作亂，大法官視若無睹

國民黨想攔4千筆「蔣中正批簽」入檔案局 法院不准

苛政猛於虎…這些政治團體寧解散也不願轉型政黨的理由

相關新聞

芒果樹會走路！ 南投社大調查老樹獵奇

南投縣社區大學國姓分校進行樹木資源調查，盤點鄉內珍稀或別具意義的地方老樹，發現罕見的超高齡山木瓜樹，還有早年躲空襲警報的救命樹，會走路的芒果樹等，學員後續會將圖文資料集結成冊，留下屬於當地的大樹紀錄。

脊梁山脈遊魚池澀水 日出紅茶生態美景一次享受

魚池鄉澀水社區最近在水保局農村再生計畫推動下，以紅茶為特色產業元素，發展出各式紅茶文化相關體驗等遊程，包括當一日茶農體驗...

太平山 「仙女手套」搖曳

仲夏即將來臨，太平山森林遊樂區的毛地黃陸續開花，道路、太平山莊周邊、翠峰景觀道路等地點綻放，5月是最佳賞花期。

墓旁有工程 淡水搶救埤島里僅存清軍古墓

新北市淡水區公司田橋北岸的小丘，原有200多塚清光緒年間遺留的清軍古墓，不料因淡海新市鎮第一期工程，幾乎全遭湮滅，現僅存一方墓塚，滬尾田野工作室主任紀榮達日前發現後，擔心一旁的工程恐破壞歷史遺跡，向市議員鄭宇恩陳請，並會同文化局在昨天緊急會勘，若判定工程恐影響遺跡，將啟動臨時古蹟維護，後續則經由文資提報程序，辦理文化資產評估。

台中外埔彩繪稻田 呈現高美濕地

為宣傳農村觀光休閒與生態保育，台中市政府將外埔區永豐里1.3公頃的稻田彩繪成知名景點高美濕地，可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽等圖案躍然其中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期，歡迎民眾前往觀賞。

嘉義大學美人樹結棉絮

嘉義大學民雄校區道貫橋邊一棵美人樹上開滿棉絮，吸引許多民眾拍照打卡，嘉義大學森林暨自然資源學系教授張坤城說，美人樹上棉絮為蒴果成熟後種子迸發，目前只有一棵盛開，6月之後應可見一整排美人樹現米白色棉球特殊景觀。

嘉大民雄校區美人樹僅1棵結果 氣候影響花期拉長

嘉義大學民雄校區道貫橋邊一棵美人樹上日前結滿棉絮，吸引不少民眾前往拍照，嘉義大學森林暨自然資源學系教授張坤城表示，美人樹...

影／出不了國？ 來台中市區浮島森林聽蟲鳴鳥叫流水聲

台中市區寸土寸金，也有「浮島森林」？有民眾發現，南屯區永定里列入保護的百年老茄苳樹附近，也就有文心南五路、益昌三街口有座...

影／南投九重葛秘境 花海瀑布引爆紫紅色浪漫

南投縣中寮鄉「樟平溪自行車道」月桃橋路段的「九重葛」近期盛放，紫紅色花朵開滿枝頭，枝椏更攀藤流洩在棚架兩旁，形成絕美迷人...

影／立體咖啡拉花達人張桂芳 紅到全球去

把奶泡當畫布，讓濃醇咖啡喝起來更有Fu，是高雄My cofi咖啡店主張桂芳拿手絕活。國中時畫畫曾被老師打0分的她，闖入咖...

憑舊通訊錄 找到50年前同學

67歲男子黃俊雄國中2年級時搬去日本定居，退休後想起在嘉義市崇文國小那段純樸真摯的情誼，拿著陳舊的通訊錄尋找同學，在東區戶政事務所協助下，終於找到同班女同學翁素霞，相隔半世紀相見，黃感動地說「好像撿到寶！」

北市天下第一攤招募開跑 20日起推精選美食外送優惠

台北市一年一度的「天下第一攤」活動，即起招募參賽市場攤位角逐，北市府結合電商平台、外送服務，民眾從5月20日起，透過「有無外送」平台下單金賞便當及冠軍炒飯等，可享好康優惠；宜蘭為刺激消費，開辦第一屆「宜蘭勁好TOP10好食.好物」徵選，有100多家商店報名，昨天起至5月底開放網路投票，投票就有機會獲得星級飯店住宿券、餐券等好禮。

熱門新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

台積電竹南先進製程封測場建廠在望 地方殷殷期許

苗栗縣鼓勵生產 結婚登記送金鏟子

閏月為父母添壽風俗被遺忘 朝天宮董座親自下廚敬獨老

侯市府再添一美 主播戴湘儀轉戰新北

吃飯配豬屎味？嘉義市居民怒：屎味為什麼不飄到市長家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。