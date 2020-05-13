大溪公會堂及行館6月17日開放 夜晚漫步戶外園區超美

承載大溪重要歷史記憶的「大溪公會堂及蔣公行館園區」，於107年由桃園市立大溪木藝生態博物館進行修復工程，戶外園區於5月1日開放，民眾可以從中正公園，沿著崖線漫步欣賞公會堂、行館等歷史建築群，夜晚打燈後欣賞，別有一番風味。另外，大溪公會堂及行館也將於6月17日開館。

桃園市長鄭文燦在2014年成立木博館後，在2018年進入修繕工程，今年將重新開放。這次公會堂戶外園區開放，最大的亮點為夜晚活動空間的打造，利用燈光襯托歷史建築與戶外景觀，突顯大溪夜間的氣質之美，不僅創造出居民晚間遊憩的空間，也吸引遊客在大溪駐足停留更多時間。

木博館自2019年起，即委託專業團隊針對普濟路的館舍群展開「光環境」的塑造計畫，目標是利用燈光設計的效果，烘托歷史建築並打造不同的環境氛圍。從「壹號館」作為以光迎賓的起點，燈光呈現歷史感及木質的溫暖，接著穿過大溪公園走入公會堂，由於公會堂的性質像是博物館的大廳，藉由燈光投射在建築上，創造宴客大廳的恢宏氛圍。

崖邊步道區設置低尺度的照明，不僅具有引導路線的作用，也照顧到崖邊的生物，繼續向南步行，則進入充滿人文氣息和歷史風味的武德殿及警察日式宿舍群，以形塑博物館生活起居及廣場空間為主題，燈光呈現以建築光影為前景，輔以室內透出的燈光，塑造清雅簡明的人文氛圍，希望在遊客心中留下驚喜與畫面，也成為日後大溪的「尋光地圖」。

至於這些歷史建築的背景，文化局解釋，大溪公會堂於日治時期大正12年（1923年）2月落成，座落於大溪公園南端，原有和式、洋式兩棟建築，目前留存的是洋館，也是桃園唯一現存的公會堂建築，和館則改建為現今蔣公行館樣貌。大溪公會堂於民國38年6月改為已故總統蔣中正的行邸「大溪賓館」，蔣中正逝世後於民國65年元旦改名為「蔣公紀念堂」並開放民眾參觀。