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竹市府推「進擊的公園」 五年翻新、新建二十三座公園

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，5年內投入近5億元預算針對市區22座公園進行翻新，並新增一座綠光公園，除保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具；市府城市行銷處指出，目前該計畫已進入尾聲，待8月建國公園完工後達成第一階段目標，之後會再針對9座公園進行規劃改造。

城銷處表示，23座公園皆各具特色，5年來唯一新闢的綠光公園除設置獨家遊具溜索，為減緩大規模降雨對附近社區的衝擊，還另設生態滯洪池，並在池邊加入巧思，裝設復古式汲水器，受到孩童喜愛；關新公園則設置草坡溜滑梯及適合年齡較長孩子使用的樂遊山丘區與黑板塗鴉牆，成為周遭大型社區住戶最佳的休閒空間。

除特色遊具，具代表性的還有位於舊城區、已28年未改造的長和公園，該公園原本環境老舊髒亂，翻修後增設兩層樓高的高架樹屋平台，成為人氣設計，脫胎換骨後宛如周遭居民的森林客廳；同樣長達26年未更新的明湖公園則在近日落成，由400多棵喬木決定公園動線，並設置高架景觀步道，透過無障礙設計及重新梳理公園大樹讓公園風華再現。

市長林智堅說，每座公園改造啟用後使用率都很高，市府秉持三大原則，首先，保留原有大樹並重新梳理，讓樹木有良好的生長空間，視環境移植原生種樹木，增加綠覆率；改善原有排水不良問題；每座公園都依當地環境地貌量身規劃特色遊具，考量在地年長者與友善行人空間，創造全年齡的共融環境。

目前進擊公園推動計畫針對22座公園翻新，包括新竹公園（麗池）、中央公園、護城河親水公園、新竹綠園道、文化綠廊、東大飛行公園、錦華公園、樹林頭公園、隆恩圳親水公園、新竹公園（兒童探索）、關新公園、取水口公園、南大公園、頂竹圍公園、大庄公園、香山公園、民族公園、長和公園、建國公園、朝山社區公園、那魯灣公園、建國公園，另新增綠光公園。

新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動「進擊的公園計畫」，保留大樹、改善排水，每座公園都根據環境量身設計專屬遊具。圖／新竹市政府提供

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